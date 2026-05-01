[DBR/알립니다]사고력 훈련 AI… ‘소크라틱 AI 튜터’ 시연회

지식의 범람이 가속화되는 인공지능(AI) 시대, ‘얼마나 많이 아는가’보다 ‘어떻게 판단하는가’가 더 중요한 역량으로 부상하고 있습니다. 단순한 정보 습득 능력은 더 이상 리더의 경쟁력이 되기 어렵습니다. 이제는 방대한 데이터 속에서 본질을 꿰뚫고, 다양한 관점을 검토하며, 최적의 의사결정을 내리는 사고력이 요구됩니다.
이에 DBR(동아비즈니스리뷰)은 AI 솔루션 기업 딥스킬(DeepSkill)과 함께 ‘소크라틱(Socratic) AI’ 튜터(Tutor)를 선보입니다. 이는 정답을 제시하는 기존 AI와 달리 학습자에게 끊임없이 질문하고 논박함으로써 논리적 사고와 판단력을 강화하는 새로운 형태의 AI 솔루션입니다. AI 시대에 필요한 사고력과 의사결정 역량을 고민하는 리더 및 인사 담당자 여러분의 많은 관심과 참여 바랍니다.
● 일시: 2026년 5월 14일(목) 오후 3시∼4시 30분
● 장소: 동아일보 충정로 사옥 9층 (서울 서대문구 충정로 29)
● 주요 발표:
-‘소크라틱 AI’ 트렌드 및 사례 -DBR 비즈니스 케이스 기반 AI 튜터 시연 및 체험 세션 등
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