[DBR]美 진출하는 韓 스타트업

한국 스타트업이 미국을 적극적으로 공략하고 있다. 스타트업얼라이언스가 미국에 소재한 한국인 및 한국계 미국인이 창업한 스타트업 193개를 분석한 결과, 과거에는 주로 기술 기업이 미국 진출을 시도했지만 현재는 헬스케어, 뷰티, 콘텐츠 등 다양한 산업에 속한 기업들이 미국으로 뻗어 나가고 있다. 이처럼 한국 스타트업이 미국에 진출하는 이유로는 높은 투자 가치가 꼽힌다. 한국보다 자본 시장의 규모가 훨씬 큰 미국에서 더욱 큰 규모로 투자를 유치할 수 있다는 것이다. 그러나 업계 네트워크와 차별화된 기술, 검증된 사업적 지표가 없다면 미국 투자자들의 마음을 움직일 수 없다. 제품을 현지화하고 네트워크의 폭을 넓히는 노력이 선행돼야 한다.
전쟁 시대, 기업의 생존 전략
2026년 2월 28일 시작된 미국과 이스라엘의 이란 공습은 단순히 예측 가능한 위기를 넘어 과거의 통계나 확률 모델로는 가늠하기 어려운 ‘심층적 불확실성’ 단계로 진입했다. 지정학적 갈등은 지역적 분쟁을 넘어 에너지 시장의 붕괴, 물류 마비, 글로벌 공급망 교란 등 기업 경영의 근간을 흔드는 구조적 파국으로 확산되고 있다. 이제 기업은 막연한 낙관론을 버리고 전시 운영 체제에 준하는 대응 체계로 전환해야 한다. 공급망과 현금 흐름이 끊기는 최악의 상황까지 상정하고 특정 지역에 쏠린 조달처의 즉각적인 우회, 비상시 유동성 선제 확보 및 통화별 자금 관리, 인적 자원 보호를 위한 철수 가이드라인 등 실제적인 생존책을 가동해야 할 때다.
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