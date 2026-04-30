“신도림에서 테슬라를 잡아라” …신도림테크노마트, 5월 가정의달 맞아 경품 페스티벌 개최

신도림테크노마트(대표 성만기)가 5월 가정의 달을 맞아 ‘신테 MEGA 경품 페스티벌 - 신도림에서 테슬라를 잡아라!’ 를 개최한다.
오는 5월 1일부터 17일까지 진행되는 이번 행사는 고객이 직접 보고 즐길 수 있는 ‘경험형 콘텐츠’를 강화한 것이 특징이다. 방문객의 동선을 고려한 유기적인 프로그램 구성을 통해 쇼핑과 체험, 사은 혜택을 동시에 누릴 수 있도록 기획됐다 .
이번 페스티벌의 하이라이트는 친환경 전기차 ‘테슬라 모델3 하이랜드’다. 이 외에도 노랑풍선 여행상품권, 닌텐도 스위치, 상품교환권 등 다양한 경품이 준비되어 있다.
구매 고객에게는 경품 응모권과 함께 식당가 할인권, 상품교환권 등이 제공된다. 경품 응모는 행사 종료 후인 5월 31일까지 연장 운영되어, 기간 내 구매 고객이라면 누구나 여유 있게 참여할 수 있도록 기회를 확대했다.
행사 기간 중에는 인기 상품을 한정 수량으로 선보이는 ‘크레이지 프라이스’ 특가전과 럭키박스가 진행되어 쇼핑의 재미를 더 한다. 또 어린이날(5월 5일)에는 가족 단위 방문객을 위한 ‘신테 가족오락관’이 열려 공연, 참여형 이벤트, 야외 행사 등 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.
신도림테크노마트 성만기 대표는 “이번 행사는 고객이 단순히 물건을 구매하는 곳을 넘어 가족 모두가 즐기고 경험을 확장하는 복합 문화 공간이 되는 것에 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 쇼핑 만족도를 극대화할 수 있는 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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