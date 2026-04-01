“이제 편의점서 휴머노이드 로봇 산다”

GS25, 반려로봇 등 11종 선보여
휴머노이드(인간형) 로봇이 편의점 진열대까지 진출했다. 로봇청소기·서빙 로봇 등으로 소비자에게 익숙해진 로봇 기술이 유통업계의 새로운 판매 카테고리로 떠오르며 일상 속으로 파고드는 모습이다.
GS리테일 운영사 GS25는 5월 가정의 달을 맞아 로봇 상품 11종을 선보인다고 29일 밝혔다. 대표 제품은 업계 최초로 선보이는 휴머노이드 로봇 ‘G1’이다. 중국 로봇 기업 유니트리의 제품으로 올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 복싱 시연을 선보이며 주목받았다. 판매가는 3270만 원이다.
돌봄과 소통 기능을 앞세운 제품도 함께 선보인다. 국내 기술로 개발된 AI 소셜로봇 리쿠(550만 원)는 대화와 감정 표현 기능이 적용됐다. ‘반려 로봇’으로 불리는 ‘로봇 키링’(12만9500원)은 가방 등에 부착해 휴대할 수 있으며, 간단한 상호작용 기능을 갖췄다.
휴머노이드 로봇 판매는 유통업계 전반으로 확산하는 흐름이다. 롯데쇼핑의 이커머스(전자상거래) 플랫폼 롯데온은 프리미엄 테크 라이프스타일 전문점 ‘게이즈샵’을 통해 휴머노이드 로봇을 포함한 로봇 12종을 판매 중이다. 이마트도 서울 영등포구 일렉트로마트 매장에서 휴머노이드 로봇 G1을 비롯해 총 14종의 로봇을 선보이고 있다.
김다연 기자 damong@donga.com
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