오디오 콘텐츠플랫폼 코코지, 어린이날 맞아 ‘올데이 이용권’ 출시

오디오 콘텐츠 플랫폼 코코지(대표 박지희)가 어린이날을 맞아 앱 콘텐츠 구독 서비스 ‘코코지 올데이 이용권’을 출시했다고 29일 밝혔다.
코코지 올데이는 코코지 앱에서 1만 편 이상의 키즈 오디오 콘텐츠를 이용할 수 있는 구독형 서비스다. 이번 이용권은 6개월권과 12개월권으로 구성됐다.
코코지는 아이들이 화면에 의존하지 않고 듣고, 상상하고, 스스로 몰입할 수 있는 오디오 콘텐츠 경험을 제공하는 키즈 플랫폼이다. 대표 제품인 코코지 하우스는 오디오 콘텐츠를 재생하는 전용 디바이스이며, 아띠(arti)는 코코지 하우스와 함께 사용하는 실물 콘텐츠 피규어다. 코코지 올데이는 앱을 통해 코코지의 콘텐츠 경험을 더 폭넓게 확장한 서비스다. 코코지 올데이 이용 시 원하는 프리미엄 오디오 콘텐츠를 아이가 가지고 있는 아띠에 담아서 들을 수도 있고 부모님이 앱의 스트리밍 기능을 통해 아이에게 틀어줄 수도 있다.
코코지는 아이의 성장 단계와 관심사에 맞춘 다양한 오디오 콘텐츠를 통해 스크린 노출을 줄이고 싶은 부모와, 안심하고 들려줄 수 있는 키즈 콘텐츠를 찾는 가족에게 적합하다.
코코지 올데이는 언어, 수면, 동화, 인성교육, 탐구, 교양, 캐릭터, 동요, 영어, 생활습관, 역사, 종교 등 다양한 오디오 콘텐츠를 제공하며, 코코지 오리지널과 인기 캐릭터·출판사 콘텐츠, 구독자 전용 혜택도 함께 제공한다.
코코지는 최근 이경규와 안정환이 출연하는 tvN STORY 예능 ‘육아인턴’을 비롯해 유튜브 지식인사이드 채널, 핫이슈지 채널 등 다양한 방송 및 콘텐츠 채널에서 소개되며, 아이에게 건강한 오디오 경험을 제공하는 키즈 플랫폼으로 주목받고 있다.
코코지 박지희 대표는 “코코지 올데이는 아이가 매일 듣고, 상상하고, 성장할 수 있는 건강한 오디오 콘텐츠 경험을 제공하는 서비스”라며 “어린이날 시즌을 맞아 오래 즐길 수 있는 아이 선물, 조카 선물, 손주 선물을 찾는 분들에게 좋은 선택지가 될 것”이라고 말했다.
한편, 코코지 올데이 이용권은 코코지몰에서 구매할 수 있으며, 코코지 앱을 통해 이용할 수 있다.
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