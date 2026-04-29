직원 4명으로 시작한 콜마그룹… 36년 만에 ‘대기업’ 지정 쾌거

자산 규모 5조 2000억 상회
공정위 공시대상기업집단 신규 지정
R&D 기반 제조 모델로 성장성 입증
뷰티 산업 구조적 변화 상징
화장품·제약·건기식 아우르는 사업 다각화
콜마그룹이 화장품 위탁개발생산(ODM) 업계에서는 처음으로 공정거래위원회가 지정하는 대기업집단(공시대상기업집단)에 이름을 올렸다. 1990년 창업 이후 36년 만의 변화로, 연구개발 중심의 제조 전문 기업이 대기업 반열에 오른 첫 번째 사례가 됐다.
공정거래위원회 발표에 따르면 콜마그룹은 자산총액이 5조 원을 넘어서며 대기업집단으로 신규 지정됐다. 지난해 말 기준 그룹의 자산 총계는 5조2428억 원으로 집계됐다. 계열사별로는 HK이노엔이 2조969억 원으로 가장 높은 비중을 차지했으며, 한국콜마 1조5290억 원, 콜마홀딩스 5461억 원, 콜마비앤에이치 5206억 원 규모다.
이번 지정은 창업 초기부터 유지해 온 사업 전략의 결과로 풀이된다. 윤동한 회장이 도입한 연구개발 중심의 제조 모델이 제약과 건강기능식품 분야로 이식됐고, 윤상현 부회장 체제에서 글로벌 시장 진출이 가속화되며 자산 규모를 키웠다. 소비자와 직접 만나는 브랜드사가 아닌, 납품 단가 중심의 제조사가 자격 요건을 갖췄다는 점에서 산업적 가치를 입증했다는 평가가 나온다.
그룹의 성장세는 주요 사업 부문의 실적 향상이 뒷받침했다. 한국콜마는 지난해 연결 기준 매출 2조7224억 원, 영업이익 2396억 원으로 역대 최고 수준의 성과를 냈다. HK이노엔은 자체 개발 신약의 시장 안착에 힘입어 매출 1조 원대에 진입했으며, 건강기능식품 부문 역시 안정적인 수익 구조를 유지하며 성장에 기여했다.
콜마그룹은 대기업집단 편입에 따라 경영의 투명성을 한층 높일 계획이다. 공시 의무를 성실히 이행하고 대규모 자산 운용에 부합하는 의사결정 체계를 확립해 책임경영을 강화한다는 방침이다. 또한 인공지능(AI) 기술을 연구개발과 생산 공정에 도입해 효율성을 극대화하고 글로벌 경쟁력을 유지해 나갈 예정이다.
콜마홀딩스 관계자는 창업 세대가 다진 사업 기반 위에 전략적인 시장 확장이 더해져 거둔 성과라며, 늘어난 자산 규모에 걸맞은 투명한 지배구조를 확립하고 각 사업 부문의 수익성을 제고해 기업 가치를 꾸준히 높여가겠다고 밝혔다.
이번 지정을 계기로 콜마그룹은 국내외 뷰티 및 헬스케어 시장에서 제조 플랫폼으로서의 입지를 공고히 하고, 공정거래법 등 관련 법규를 준수하며 지속 가능한 성장 체계를 구축하는 데 주력한다는 계획이다.
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