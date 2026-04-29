한촌설렁탕, 자체 CRM 개발… “점주가 직접 고객 데이터 관리”

한촌설렁탕이 매장 포스(POS)와 직접 연동되는 자체 고객관리(CRM) 프로그램을 개발했다고 29일 밝혔다.
그간 외식업계 CRM은 외부 플랫폼 중심으로 운영되는 경우가 많아 고객 데이터가 매장 포스나 손익 데이터와 분리 운영되는 구조적 한계가 있었다. 이에 한촌설렁탕은 고객 데이터 주권을 점주가 직접 확보할 수 있도록 자체 CRM을 구축하게 됐다고 설명했다.
이번 CRM은 점주 전용 AI 비서 앱 ‘한큐(Han-Q)’에 연동돼 고객 분류부터 쿠폰 발행, 반응 확인까지 하나의 흐름으로 관리할 수 있도록 설계됐다.
결제 이력과 방문 빈도를 기반으로 고객을 신규·재방문·일반·단골·VIP 5단계로 구분하고, 단계별 맞춤 혜택을 제공할 수 있도록 했다. 점주는 한큐 앱 내에서 신규 가입률과 단골 방문율, 발행 쿠폰 사용률 등을 실시간으로 모니터링 할 수 있다.
직영점 4곳에서 3주간 진행된 테스트 결과, 누적 가입자 수는 3200명을 기록했고, 가입 쿠폰 사용률은 12%로 나타났다. 단순 가입에 그치지 않고 실제 사용까지 이어지는 흐름을 확인했다는 점에서 매장 현장 적용 가능성을 확인했다는 설명이다. 한촌설렁탕은 일부 보완사항을 반영해 내달 초부터 가맹점 적용을 검토하고 있다.
한촌설렁탕 관계자는 “고객 데이터가 점주 손에 있어야 단골 고객 관리, 재방문 관리 등 실질적인 고객관리가 가능하다”며 “앞으로도 점주가 매장 운영에서 직접 보고 활용할 수 있는 방향으로 기능을 고도화해 나갈 계획”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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