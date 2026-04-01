아빠휴가-근로시간 단축… 가족친화기업 선정

한화토탈에너지스
한화그룹의 석유화학 계열사인 한화토탈에너지스는 일과 가정의 양립을 적극적으로 돕는 가족 친화형 기업이다. 직원의 행복이 곧 회사의 가치로 이어진다는 취지의 ‘사람 우선 경영’을 실천하고 있다.
이 회사의 남성 직원들은 배우자가 아이를 출산하면 의무적으로 한 달간의 휴가 기간을 가져야 한다. ‘아빠휴가’라고 불리는 이 제도는 남성 직원들의 육아를 독려해 일과 가정의 양립을 지원하고자 2019년부터 운영되고 있다.
한화토탈에너지스는 이 같은 가족친화제도의 우수성을 인정받아 여성가족부가 주관하는 가족친화인증기업에 선정되기도 했다.
이 밖에도 한화토탈에너지스는 다양한 가족 친화 제도를 도입해 직원과 가족의 안정적인 가정생활을 지원하고 있다. 대표적으로 자녀의 초등학교 입학 적응을 돕기 위한 자녀 취학 전후 돌봄휴가, 남성 직원의 육아 참여를 돕는 근로시간 단축 제도, 난임치료 및 시술을 위한 난임휴가 등이 있다.
한화토탈에너지스 관계자는 “가족친화기업 인증은 회사의 가치와 직원의 행복을 동시에 높이기 위한 노력의 결과”라며 “앞으로도 직원과 가족 모두가 만족할 수 있도록 가족친화제도를 지속적으로 개선하고 확대할 계획”이라고 밝혔다.
직원과 가족이 함께 참여하는 행사도 여럿이다. 사내 스포츠 대회, 걷기 대회, 기숙사 호프데이 등 다양한 행사가 연중 열리고 있다. 한화이글스 단체 응원, 직원 자녀 대상 그림대회, 가정의 달 맞이 원데이 클래스 등 직원 자녀들을 위한 행사도 지속적으로 실시하고 있다.
한화토탈에너지스 관계자는 “이 같은 활동이 직원들의 근무 만족도를 향상시키는 것은 물론 회사에 대한 소속감 고취에도 도움을 줄 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.
최원영 기자 o0@donga.com
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