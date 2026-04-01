‘AI 비서’ 함께라면 더 가까워지는 환자와 의사

고려대의료원 정밀의료체계 추진
환자에 집중할 시간 최대 확보 목표
AI가 병력-임상-심평원 심사 검토… 오진 줄이고 최신 의약품 처방 도움
2035년 안암-구로-안산-동탄 연결
의사는 “어디가 불편하세요?”라고 묻지만 시선은 모니터를 향해 있다. 환자의 진료 기록, 복용 중인 약물, 검사 수치 등 짧은 진료 시간 안에 확인해야 할 정보가 많기 때문이다. 환자가 말을 잇는 동안 의사의 손은 키보드 위를 바쁘게 오간다. 눈을 맞출 틈이 없다.
고려대학교 의료원이 대학병원 진료실에서 흔히 접할 수 있는 이 같은 현장의 구조적 한계를 인공지능(AI)으로 넘어서겠다는 청사진을 내놨다. 2035년 개원 예정인 고려대 동탄병원을 중심으로 안암·구로·안산병원을 연결하는 빅데이터 기반 초정밀 쿼드(Quad) 시스템을 구축해 의료진이 환자에게 집중할 수 있는 시간을 최대한 확보하고 막힘없는 임상 워크플로를 구현한다는 구상이다.
이 계획의 핵심은 ‘AI 비서가 함께하는 진료실’이다. AI가 환자의 복잡한 병력을 요약하고 최신 임상 가이드라인과 건강보험심사평가원의 심사 평가 결과를 참조해 함께 제시함으로써 오진 위험을 낮추고 진료의 질을 끌어올리는 것이 목표다. 박홍석 고려대의료원 의학지능정보본부장은 “진료 기록, 임상 가이드라인, 건강보험 약제비 심사 결과까지 AI가 한꺼번에 검토해 처방을 보조할 수 있다면 의사의 실수도 줄일 수 있고 환자에게 건강보험이 적용되는 최신 의약품을 처방하는 데도 도움이 될 것”이라고 말했다.
이를 구현할 방법으로는 구글의 멀티모달 의료 AI 모델 ‘MedGemma’를 비롯한 의료 전문 오픈소스 모델에 고려대의료원이 보유한 의료 데이터를 추가 학습시키는 방안이 검토되고 있다. 여기에 최신 임상 가이드라인과 심평원의 심사 평가 결과를 RAG(검색 증강 생성)를 활용해 실시간으로 결합한다. RAG는 AI가 답변을 생성할 때 외부 데이터베이스에서 관련 정보를 직접 검색해 반영하는 기술로, 최신 정보에 기반한 답변을 생성할 수 있다는 장점이 있다.
의사와 환자의 대화를 실시간으로 텍스트로 변환해 자동으로 의무기록에 반영하는 ‘보이스(Voice) EMR’도 도입한다. ‘음성→텍스트 변환(STT)’ 기술을 활용한 이 시스템은 의사가 진료 중 별도로 기록을 입력해야 하는 번거로움을 없애준다.
병원 운영 전반도 AI로 최적화한다. ‘디지털 커맨드 센터’는 입원·퇴원 현황과 수술실 가용 여부를 초 단위로 분석해 최적의 병상을 배정하고 적합한 진료팀을 연결한다. 예약부터 진료, 결과 확인까지 끊김 없이 이어지는 환자 동선이 구현되고 행정 인력의 업무 부담도 크게 줄어들게 된다.
각 병실 벽면에는 인터랙티브 대시보드를 설치해 환자가 자신의 치료 일정과 경과를 직접 확인할 수 있도록 할 계획이다. “식사가 언제 나오나”, “퇴원은 언제인가”와 같이 간호 인력에게 반복되는 질문은 음성 인식 챗봇이 대신 답변한다.
고려대의료원은 이와 같은 스마트 의료 시스템을 동탄병원뿐 아니라 안암·구로·안산병원에도 단계적으로 적용할 계획이다. 또 이들 병원에서 사용하는 클라우드 기반 병원 정보 시스템인 PHIS(정밀의료 병원 정보 시스템)를 동탄병원에도 연동해 4개 병원이 진료 기록을 공유하고 함께 활용할 수 있는 통합 인프라를 갖춘다.
윤을식 고려대의료원 의무부총장은 “동탄병원을 비롯한 고려대의료원 전체에서 환자 한 명 한 명에게 맞춤형 정밀의료와 수준 높은 진료 경험이 실현될 수 있도록 가장 정교하고 안정적인 스마트 헬스케어 시스템을 구축해 나가겠다”고 말했다.
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