LG 올레드 TV G6, ESG 인증 획득

LG전자의 2026년 TV 신제품이 주요 국내외 인증기관의 ESG(환경·사회·지배구조) 인증을 획득했다.
28일 LG전자는 2026년형 LG 올레드 TV G6가 영국 인증기관 카본트러스트로부터 탄소 발자국 인증을 받았다고 밝혔다. 카본트러스트는 제품 생산부터 폐기까지 전 주기에서 발생하는 이산화탄소 배출량 등을 종합 평가해 인증을 부여한다. LG 올레드 TV는 2021년부터 6년 년속 탄소발자국 인증을 받았다.
올해 출시한 LG전자의 유기발광다이오드(OLED) 신제품 전 모델은 글로벌 시험인증기관 인터텍으로부터 자원효율 인증도 획득했다. 에너지 효율성과 재활용 소재 사용 등 기준을 통과해야 받을 수 있는 인증이다. LG전자의 프리미엄 액정표시장치(LCD) TV ‘마이크로RGB(적녹청) 에보’도 에너지 효율 설계 등을 인정받아 자원효율 인증을 획득했다.
박종민 기자 blick@donga.com
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