LG 올레드 TV G6, ESG 인증 획득

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 28일 17시 00분

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LG전자 TV가 탄소 저감, 플라스틱 감축, 재활용 소재 사용 등 ESG 관련 인증을 연이어 획득했다. 특히 LG 올레드 TV G6 모델은 카본트러스트의 ‘탄소발자국’ 인증과 인터텍의 ‘자원효율 인증’을 모두 받았다. 사진제공 = LG전자
LG전자 TV가 탄소 저감, 플라스틱 감축, 재활용 소재 사용 등 ESG 관련 인증을 연이어 획득했다. 특히 LG 올레드 TV G6 모델은 카본트러스트의 ‘탄소발자국’ 인증과 인터텍의 ‘자원효율 인증’을 모두 받았다. 사진제공 = LG전자
LG전자의 2026년 TV 신제품이 주요 국내외 인증기관의 ESG(환경·사회·지배구조) 인증을 획득했다.

28일 LG전자는 2026년형 LG 올레드 TV G6가 영국 인증기관 카본트러스트로부터 탄소 발자국 인증을 받았다고 밝혔다. 카본트러스트는 제품 생산부터 폐기까지 전 주기에서 발생하는 이산화탄소 배출량 등을 종합 평가해 인증을 부여한다. LG 올레드 TV는 2021년부터 6년 년속 탄소발자국 인증을 받았다.

올해 출시한 LG전자의 유기발광다이오드(OLED) 신제품 전 모델은 글로벌 시험인증기관 인터텍으로부터 자원효율 인증도 획득했다. 에너지 효율성과 재활용 소재 사용 등 기준을 통과해야 받을 수 있는 인증이다. LG전자의 프리미엄 액정표시장치(LCD) TV ‘마이크로RGB(적녹청) 에보’도 에너지 효율 설계 등을 인정받아 자원효율 인증을 획득했다.
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박종민 기자 blick@donga.com
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