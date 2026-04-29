샌드박스네트워크, 1분기 매출 170억 달성···전년 동기 대비 28% ↑

디지털 엔터테인먼트 기업 샌드박스네트워크(대표 차병곤, 이하 샌드박스)가 2026년 1분기 전체 매출액(별도 기준) 170억 원으로 전년 동기(133억 원) 대비 28% 성장했다고 29일 밝혔다. 이는 올해 초부터 단행한 ‘글로벌 시장 공략’과 ‘고부가가치 IP 사업 확대’라는 전략이 적중한 결과라는 것이 회사측의 분석이다.
광고 비즈니스는 1분기 매출 144억 3,000만 원으로 전년 대비 36% 성장했으며, 이 중 글로벌 부문 매출은 전년 동기 대비 70% 증가한 30억 8,000만 원을 기록했다. 회사는 “텐센트(Tencent), 넷이즈(Netease), 호요버스(HoYoverse) 등 대형 게임사는 물론, IT·테크, 라이프스타일 등 다방면의 글로벌 탑티어 브랜드들과 협력하며 ‘글로벌 종합 마케팅 파트너’로서의 입지를 견고하게 다졌다”고 평가했다.
커머스 비즈니스 영역에서도 1분기 14억 3,000만 원의 매출을 기록했다. 이는 크리에이터를 활용한 적극적인 ‘공동구매’ 등 인플루언서 제휴 네트워크 확장과, ‘IP 브랜드 비즈니스 확장’이라는 전략적 기조가 시장에 안착한 결과라는 설명이다.
이번 1분기 실적에서 또 하나 주목할 부분은 IP 비즈니스의 성장이다. 1분기 IP 매출은 전년 동기 대비 22% 성장한 26억 5,000만 원을 기록했다. 실제 매출을 발생시키는 이른바 ‘러닝 IP(Running IP)’ 수도 지난해 1분기 117개에서 올해 168개로 늘어났다. 이는 넷플릭스, 네이버 컷츠, 카카오 숏폼 등 국내외 주요 플랫폼으로 신규 유통망을 공격적으로 확장한 결과로 풀이된다. 팬덤을 겨냥한 고부가가치 사업 역시 굿즈 기획과 오프라인 팝업 스토어가 잇달아 흥행에 성공하며, 전체 IP 매출 중 키덜트 비중이 43%(전년 동기 대비 11%p 상승)까지 확대됐다.
크리에이터 파트너십 또한 1분기 기준 재계약률 92%에, 총 19팀의 크리에이터를 신규 영입 하는 등 안정적으로 확대되고 있다. 특히 이번 1분기에는 유튜브를 넘어 인스타그램으로 플랫폼 제휴를 적극 확장하며 ‘경연’, ‘은슈’ 등 대형 인스타그램 크리에이터들을 영입해 소셜 미디어 전반의 영향력을 강화했다.
미래 핵심 동력인 버추얼 IP 사업도 궤도에 올랐다. 자체 기획한 버추얼 아이돌 ‘베이라이트’ 레드 데뷔와 ‘유아렐’의 사계 프로젝트가 순항하며 팬덤 기반의 새로운 수익 모델을 다지고 있다. 또 샌드박스만의 오리지널 콘텐츠 제작 역량이 집약된 자체 제작 채널 ‘천상여자 김지유’가 단기간에 구독자 11만 명, 평균 조회 수 41.5만 회를 기록했다.
샌드박스네트워크 관계자는 “2026년 1분기는 글로벌 마케팅 수주와 IP 사업의 고도화, 공동구매를 필두로 한 커머스 비즈니스의 확장이 시너지를 낸 시기”라며 “인스타그램 등으로 플랫폼 영토를 넓힌 신규 크리에이터 영입과 고부가가치 IP 생태계의 안착은 샌드박스가 단순 MCN을 넘어 ‘종합 디지털 엔터테인먼트 기업’으로 진화했음을 보여주는 지표”라고 말했다.
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