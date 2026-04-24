대전·대구·광주·울산…지역거점 ‘창업도시’ 10곳 만든다

대전, 대구, 광주, 울산을 올해 중 창업도시로 조성한다. 내년 상반기(1~6월)까지 비광역권을 중심으로 6곳을 추가 선정해 지역 거점 창업도시 10곳을 만든다. 서울에 쏠린 창업 생태계를 분산해 지방 창업을 활성화하고, 청년들의 창업을 도와 일자리 문제를 해결하겠다는 취지다.
정부는 24일 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 비상경제본부 회의 겸 국가창업시대 전략회의를 열고 이 같은 방안을 발표했다. 구 부총리는 “스타트업 열풍으로 국가 창업 시대를 열겠다”고 말했다.
올해 안에 KAIST가 있는 대전을 비롯해 대구경북과학기술원(DGIST), 광주과학기술원(GIST), 울산과학기술원(UNIST) 등 4대 과기원 소재지가 창업도시 선도 모델로 지정된다. 기술 창업을 촉진하기 위해 과학기술원 중심으로 ‘딥테크 창업중심대학’을 만들고, 교수와 학생들의 창업을 돕는 혁신창업원도 신설한다. 교수 창업 휴직 기간은 현 3년에서 최대 7년으로 연장하고, 4년으로 제한된 학생들의 창업 휴학은 제한 기간을 폐지한다.
창업도시에서 창업하는 기업은 최대 3억5000만 원의 사업화 자금을 지원받는다. 이를 위해 지역성장펀드를 2030년까지 2조 원 규모로 조성한다. 정부는 연구개발(R&D), 사업화, 투자, 판로 등 단계별로 이어지는 패키지 지원체계를 구축해 창업을 돕는다. 창업도시 내에 신기술에 대한 규제자유특구도 지정할 계획이다.
4대 과기원 소재지 외 6개 창업도시는 벤처금융, 에너지 등 지역 주력산업과 지역 균형발전 등을 고려해 추가로 선정한다. 정부는 이를 위해 올 하반기 공모 절차에 들어간다.
지난달 시작된 전 국민 창업 오디션 ‘모두의 창업’ 프로젝트는 조만간 2차 공모에 나선다. 여기서 우승한 사람에겐 상금을 포함해 총 10억 원의 자금이 지원된다. 2030년까지 지방에 글로컬 상권 17곳, 로컬 테마상권 50곳을 조성해 지역 상권의 경쟁력도 강화한다. 청년들에게 창업 성공 경험을 공유하는 ‘청년창업도전학교’도 신설된다. 또 창업에 실패해도 다시 도전할 수 있도록 1조 원 규모의 재도전 펀드를 조성해 재창업을 지원할 계획이다.
한편 구 부총리는 “중동 전쟁에 따른 소비심리 위축에 선제적으로 대응하기 위해 ‘친환경 녹색 소비·관광 붐업 방안’을 다음 주에 발표하겠다”고 말했다. 청년들의 취업 역량을 강화하고 일 경험을 제공하는 ‘청년 뉴딜 추진방안’도 마련한다.
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