FPT·GS건설, 베트남 데이터센터 및 스마트시티 개발 협력 MOU 체결

디지털 인프라 확충 및 도시 개발 협력 추진
FPT는 GS건설과 베트남 내 데이터센터 인프라 및 스마트시티 개발 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 베트남의 디지털 인프라 확충 전략과 도시 개발 목표에 대응하기 위한 취지로 추진됐다. 협약식은 하노이에서 열린 베트남-한국 비즈니스 포럼을 계기로 진행됐으며, 양국 정부 관계자와 주요 기관 인사들이 참석한 가운데 이뤄졌다.
양사는 이번 협약을 통해 베트남에서 대규모 데이터센터 개발을 공동 추진할 계획이다. 해당 시설은 하이퍼스케일, 코로케이션, 엔터프라이즈 수요를 아우를 수 있도록 설계되며, 확장성과 에너지 효율, 고도화된 냉각 기술 적용에 중점을 둘 예정이다.
또한 협력 범위를 스마트시티 개발 분야로 확대한다. 디지털 인프라, 지능형 교통, 스마트 에너지 관리, 공공 안전, 도시 서비스 등 다양한 영역에서 AI 및 IoT 기반 기술을 결합해 도시 운영 효율성을 높이는 방안을 검토한다.
이번 협력은 GS건설의 엔지니어링·설계·시공 역량과 FPT의 클라우드 서비스 및 디지털 플랫폼, 현지 네트워크를 결합하는 형태로 추진된다. 이를 통해 베트남 내 클라우드 서비스, 고성능 컴퓨팅, AI 관련 수요 증가에 대응하는 기반을 구축한다는 계획이다.
하 민 투안 FPT 코리아 최고경영자는 “이번 협력은 기술과 인프라 분야에서 양국 간 협력 흐름이 확대되는 상황을 반영한다”며 “FPT는 AI 중심 전략과 인재 기반을 바탕으로 디지털 역량 강화와 기술 이전, 시장 간 협력 확대에 기여하겠다”고 말했다.
허윤홍 GS건설 대표는 “FPT와의 협력은 데이터센터 및 스마트시티 개발을 통해 베트남의 디지털 전환을 지원하는 과정에서 의미가 있다”며 “GS건설은 설계와 건설, 스마트시티 인프라 솔루션 분야의 경험을 바탕으로 프로젝트 개발과 실행을 추진하고 FPT의 ICT 역량과 협력해 나갈 것”이라고 말했다.
이어 “이번 사업은 초기 수십 메가와트 규모로 시작해 시장 수요에 맞춰 단계적으로 확대하는 방식을 고려하고 있다”며 “협력을 통해 양국에서 실질적인 가치와 일자리 창출로 이어질 수 있도록 추진할 계획”이라고 덧붙였다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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