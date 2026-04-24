“맛과 영양까지 동시에 잡았다”… 7가지 치즈로 채우는 단백 습관

[Food&Dining] 매일유업
슬라이스 등 ‘프로틴 치즈’ 7종
텁텁한 단백질 맛 편견 없애
최근 단백질 섭취에 대한 관심이 높아지면서 건강기능식품과 음료 중심이던 단백질 식품 시장이 일상 식품으로 확장되는 흐름을 보이고 있다. 과거 헬스와 몸매 관리 등의 이유로 섭취를 강조하던 단백질이 이제는 건강관리 전반에 필수적인 영양소로 인식이 대중화되면서 일상 식단에서도 단백질 보충에 도움이 되는 식품들에 대한 소비자들의 관심이 높아졌다. 하지만 여전히 많은 소비자가 단백질 강화 제품 특유의 텁텁한 맛과 한정적인 종류에 아쉬움을 느낀다.
매일유업의 치즈 전문 브랜드 상하치즈가 선보인 ‘프로틴 치즈’ 7종은 이러한 갈증을 해소해주는 제품이다. “단백질 함량이 높은 제품은 맛이 없다”는 편견을 깨고 치즈 고유의 진한 풍미에 고품질 단백질을 듬뿍 담아냈다.
슬라이스부터 후레쉬 치즈까지… 취향대로 고르는 단백질
이번 상하치즈 프로틴 치즈 라인업은 슬라이스, 스낵, 후레쉬 등 3개 카테고리로 구성돼 일상 속 모든 식사 상황을 커버한다.
먼저 요리에 활용하기 좋은 △‘슬라이스 치즈’ 3종이 눈길을 끈다. 특히 ‘프로틴치즈 체다 슬라이스’는 100g당 단백질 함량이 24g으로 풍부하게 섭취할 수 있다. 산양유를 함유해 영양을 높인 ‘산양 슬라이스’, 칼로리 부담을 낮추고 단백질은 높인 ‘라이트 슬라이스’까지 선택의 폭을 넓혔다.
간편함을 중시한다면 △‘스낵 치즈’가 제격이다. ‘스트링 치즈’ 한 개에는 달걀 한 개 분량(5.7g)의 단백질이, ‘포션 치즈’ 한 줄에는 달걀 2개 분량(11.6g)의 단백질이 응축돼 있다.
신선한 미식 경험과 다양한 레시피 활용을 원하는 이들을 위한 △‘후레쉬 치즈’도 강화됐다. ‘보코치니 치즈’는 한 컵당 달걀 약 3.5개 분량(20g)의 고단백·고칼슘을 자랑하며 리뉴얼 출시된 ‘그릭 리코타 치즈’ 역시 달걀 3개 수준의 단백질(17.2g)로 단백질 함량을 강화해 샐러드 등 다양한 요리에 곁들이기 좋은 풍부한 영양을 담았다. 상하치즈, 일상에서 맛있게 채우는 단백 습관 제안
매일유업 상하치즈 관계자는 “단백질은 건강을 위해 꾸준히 섭취해야 하는 영양소인 만큼 일상 식단 속에서 자연스럽게 먹는 것이 중요하다”며 “치즈는 맛과 영양을 동시에 만족시킬 수 있는 식품인 만큼 이번에 선보인 상하 프로틴 치즈 7종과 같이 다양한 제품군을 통해 누구나 쉽게 실천할 수 있는 단백질 섭취 습관을 제안하고자 한다”고 밝혔다.
한편 매일유업은 소비자들의 건강한 단백질 섭취 습관을 응원하기 위해 매일유업 공식몰 ‘매일다이렉트’에서 오는 30일까지 신제품 프로틴 치즈를 3만 원 이상 구매한 고객에게 4000원 할인 쿠폰을 제공한다. 건강과 맛, 합리적인 쇼핑 기회까지 한 번에 잡을 수 있는 기회다. 이번 신제품 상하치즈 프로틴 치즈 7종은 매일다이렉트 외 매일유업 네이버 직영 스토어와 전국 대형 마트 및 편의점에서도 구매할 수 있다.
댓글 0