[단신]삼성카드, ‘롯데마트 카드’ 출시 外

삼성카드가 롯데마트와 함께 ‘롯데마트 삼성카드’를 출시했다. 이 카드를 발급한 고객들은 월 최대 3만 원까지 롯데마트, 롯데슈퍼 매장에서 최대 10% 할인을 받을 수 있다. 또 롯데마트 온라인몰에서 월 2만 원 한도로 ‘롯데마트 제타’ 이용 금액의 최대 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 이에 더해 롯데마트 제타 유료 멤버십 ‘제타패스’의 월 구독료도 2900원 할인받는다. 아울러 음식점·주유·통신·의료 분야 5%, 영화 50% 할인 등 혜택도 담고 있다. 연회비는 국내 전용과 해외 겸용 모두 2만 원이다.
■ 한투운용, 국내 지수-K성장 결합 목표전환 펀드 출시
한국투자신탁운용은 ‘한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)’을 출시하고 20일부터 판매를 시작한다고 밝혔다. 이 상품은 목표 수익률(7%) 달성 시 채권형으로 전환하는 목표전환형 펀드로 모집 기간 내에만 가입할 수 있는 단위형 상품이다. 코스피200, 코스닥150 등 국내 대표 지수와 함께 국내 경제 성장을 주도할 K-성장 테마 기업들에 투자한다. 다음 달 14일까지 가입할 수 있다.
■ 현대해상, 보이스피싱-중고사기 대비 보험 출시
현대해상은 보이스피싱, 중고거래 사기 등 디지털 금융 사고에 대비할 수 있는 ‘디지털사고안심보험’을 출시했다. 최근 비대면 거래 확대로 디지털 기반 범죄가 늘고 대규모 개인정보 유출, 해킹 사고 등 피해가 증가하는 상황을 반영해 나온 상품이다. 월 보험료 8000원 수준의 ‘고급형’ 플랜에 가입하면 보이스피싱·메신저피싱 등 사이버 금융사기 피해를 당했을 때 최대 500만 원까지 보장받을 수 있다. 가족보장 특약에 가입하면 가족 구성원도 보장된다.
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