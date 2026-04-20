루비락, ‘2026 히트브랜드 대상’ 수입 분유 부문 1위 수상

루트비는 자사 분유 브랜드 루비락이 ‘2026 히트브랜드 대상’에서 수입 분유 부문 1위를 수상했다고 20일 밝혔다.
루트비는 OEM 방식으로 덴마크의 글로벌 유가공 업체 ‘알라푸드 암바 아린코(ARLA FOODS AMBA ARINCO)’에서 루비락 제품을 생산하고 있다. 루트비 측은 “루비락 골든그램 3단계 제품에 대한 고객 신뢰도가 이번 수상으로 이어졌다”고 설명했다. 루비락 골든그램 3단계는 생후 12~36개월 유아의 성장기 영양 설계를 고려해 만든 제품이다.
루트비 관계자는 “이번 히트브랜드 대상 1위 수상은 루비락 골든그램 3단계의 품질을 믿고 선택해 주신 고객분들 덕분이며 앞으로도 품질 관리와 고객 중심 서비스 강화를 통해 브랜드 신뢰를 이어가겠다”고 말했다.
루트비는 이번 수상을 기념해 공식 온라인몰 루트비몰을 포함한 다양한 채널에서 고객 감사 프로모션을 진행할 계획이다.
이한규 기자 hanq@donga.com
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