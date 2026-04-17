보랏빛 시각과 고소한 미각의 결합… 아마스빈, 우베 시리즈로 승부수

자색 작물 특유의 색감과 부드러운 질감 살린 신메뉴 3종
버블티 브랜드 아마스빈이 보랏빛 색채와 풍부한 식감을 강조한 우베 신메뉴 3종과 디저트 버터떡을 시장에 내놓았다. 고유한 색감과 대중적인 맛의 조화를 통해 새로운 미식 경험을 제공한다는 취지다.
단짠 조화부터 말차와의 결합까지 음료 라인업 구축
버터 풍미 더한 사이드 메뉴 버터떡 동시 출시
이번에 공개된 음료는 시그니처 우베, 우베 라떼, 말차 우베로 구성됐다. 작물 특유의 은근한 단맛과 크리미한 질감을 바탕으로 각기 다른 부재료를 활용해 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다.
주력 제품인 시그니처 우베는 우베의 달콤함에 크림치즈폼의 짭짤함과 그래놀라의 바삭한 질감을 결합해 다채로운 풍미를 구현했다. 우베 라떼는 원재료 본연의 맛을 부드럽게 담아내 우베를 처음 접하는 이들도 편하게 접근할 수 있도록 설계됐다. 말차 우베는 특유의 쌉싸름한 풍미를 우베와 혼합해 산뜻한 끝맛을 강조했다.
음료와 함께 출시된 버터떡은 쫀득한 식감과 고소한 버터 향을 극대화한 간편 디저트다. 음료와의 조화를 고려해 기획된 사이드 메뉴로, 매장 이용객의 만족도를 높이는 요소가 될 것으로 보인다.
아마스빈은 음료와 디저트를 병행 소비하는 최근의 경향을 고려해 이번 라인업을 완성했다. 독특한 색채를 지닌 우베를 주재료로 채택해 시각적 경쟁력을 확보하고, 버터떡을 통해 디저트 선택지를 확장한다는 방침이다.
아마스빈 관계자는 우베가 지닌 심미적 가치와 고소한 매력을 아마스빈만의 방식으로 재구성했으며, 앞으로도 소비자들의 기호에 맞춘 다양한 메뉴를 지속적으로 선보일 계획이라고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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