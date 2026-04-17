유한건강생활, ‘헨키브’ 사전 런칭 행사 개최… 뉴오리진 VIP 고객과 브랜드 가치 공유

㈜유한건강생활(대표 손정수)이 지난 15일 서울에서 녹용효소분해추출물 ‘헨키브(HENKIV®)’의 사전 런칭 행사를 열고, 뉴오리진 VIP 고객들과 소통하며 브랜드 팬덤 강화에 나섰다.
이번 행사는 오는 6월 공식 출시를 앞둔 ‘헨키브’를 가장 먼저 선보이는 자리로, 던 베넷(Dawn Bennet) 주한 뉴질랜드 대사를 비롯해 뉴질랜드 사슴협회(Deer Industry New Zealand, 이하 DINZ) 관계자, 학계 전문가, 주요 유통사 관계자 및 오랜 시간 뉴오리진을 지지해온 VIP 고객들을 초청해 브랜드의 진정성과 10년의 개발 히스토리를 공유하기 위해 마련됐다.
현장에서는 식약처로부터 ‘면역 증진’ 기능성을 공식 인정받은 녹용 원료 ‘헨키브’의 과학적 성과가 상세히 소개됐다. 이어진 행사에서는 헨키브의 10년 개발 히스토리 공유와 함께, 공식 출시 전 제품을 미리 경험할 수 있는 체험존 운영을 통해 브랜드가 지향하는 프리미엄 가치를 전달했다.
행사에 참석한 리스 그리피스(Rhys Griffiths) DINZ CEO는 “지난 10년간 유한건강생활 팀이 보여준 집념은 뉴질랜드 농가와 한국 소비자 모두에게 지속 가능한 성공 사례가 될 것”이라며 뉴오리진 고객들에게 파트너십의 공신력을 전했다.
손정수 유한건강생활 대표는 개회사에서 “오늘 이 자리는 지난 10년 동안 ‘과학적으로 기능성을 증명한 녹용’이라는 단 하나의 목표를 향해 달려온 위대한 결실을 선언하는 자리”라며, “바쁘신 일정 중에도 헨키브의 첫걸음을 축하하기 위해 자리해주신 VIP 고객 여러분께 깊은 감사를 올린다”고 밝혔다.
이어 “품질과 타협하지 않은 유한의 정직한 신념이 담긴 헨키브가 고객들이 누릴 프리미엄 라이프스타일의 새로운 기준이 될 것임을 확신한다”고 덧붙였다.
유한건강생활은 이번 행사를 시작으로 VIP 고객들과의 접점을 더욱 확대할 예정이며, 오는 6월 1일에는 헨키브 원료를 활용한 완제품인 ‘헨키브이뮨’을 공식 출시하며 본격적인 프리미엄 마케팅에 박차를 가할 계획이다.
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