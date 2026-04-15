장인화 포스코 회장, 베를린서 세계철강협회 참석… 탈탄소 연대 모색

포스코홀딩스는 장인화 회장이 13일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 세계철강협회(worldsteel) 정기회의에 참석해 철강업계의 탈탄소 전환을 위한 글로벌 협력 필요성을 강조했다고 밝혔다.
장 회장은 한국 철강업계를 대표해 세계철강협회 집행위원회 회의에 참석했다. 이날 회의에는 중국 보무강철, 일본제철, 인도 JSW 등 주요 글로벌 철강사 최고경영자(CEO)들이 참석해 에너지 위기 대응과 지정학적 리스크, 탄소 배출 측정 방식의 국제 표준화 등 주요 현안을 논의한 것으로 전해졌다.
이 자리에서 장 회장은 수요 둔화와 에너지 비용 상승 등 산업 환경의 불확실성 속에서도 탈탄소 전환은 철강업계가 공동으로 대응해야 할 과제라고 강조하면서 포스코의 탈탄소 로드맵을 공유했다고 한다.
장 회장은 “글로벌 철강 산업이 성공적인 탈탄소 전환을 이루고, 탄소저감 강재가 시장에서 정당한 가치를 인정받기 위해서는 전 세계 철강업계의 긴밀한 협력이 필수적”이라고 말했다.
이어 장 회장은 인도 JSW그룹의 사잔 진달 회장, 중국 하강그룹의 리우지엔 동사장 등과 만나 해외 철강 투자와 탄소저감 기술, 공급망 안정화 등 주요 현안에 대해 의견을 교환하고 협력 방안을 모색한 것으로 알려졌다.
성과도 이어졌다. 장 회장은 이튿날인 14일 열린 회원사 회의에서 포스코를 대표해 ‘지속가능성 최우수 멤버(Sustainability Champion)’ 선정패를 받았다. 이는 세계철강협회가 철강 산업의 지속가능 발전을 선도하는 기업에 수여하는 인증으로, 포스코는 2022년 이후 5년 연속 선정됐다.
한편 세계철강협회는 전 세계 철강사와 지역 협회, 연구기관 등 157개 회원사가 참여하는 글로벌 기구다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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