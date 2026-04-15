美 대표 SUV ‘포드 익스플로러’ 2026년형 국내 도입… V6 트레머 트림 첫선

오프로드 성능 극대화한 트레머 트림 국내 최초 상륙
강인한 외부 디자인과 사용자 중심의 첨단 디지털 실내
3.0L 에코부스트 엔진 탑재로 최대 406마력 발휘
코-파일럿360 등 최신 주행 보조 시스템 탑재
에프엘오토코리아(FLAK)가 브랜드를 상징하는 대표 모델이자 수입 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 시장의 인기모델인 2026 뉴 포드 익스플로러를 국내 시장에 정식으로 선보이고 본격적인 판매에 돌입했다. 이번 신모델은 기존의 탄탄한 기본기를 바탕으로 아웃도어 활동에 특화된 신규 사양을 추가하며 국내 소비자들의 다각화된 취향을 정조준한다.
이번 출시의 핵심은 단연 국내에 처음으로 도입되는 트레머(Tremor) 트림이다. 트레머는 3.0L 에코부스트 V6 엔진을 심장으로 채택해 험로 주행에 최적화된 성능을 발휘하도록 설계됐다. 이와 함께 2.3L 에코부스트 I-4 엔진을 적용해 경쾌한 주행감을 강조한 ST-라인과 고급스러운 감성을 극대화한 플래티넘 트림을 운영하며 라인업을 세분화했다.
포드 익스플로러는 1990년 북미 시장에서 첫선을 보인 이래 현재의 6세대에 이르기까지 전 세계 SUV 시장의 진화를 이끌어온 기념비적인 모델이다. 한국 시장에는 1996년 2세대 모델로 발을 들였으며, 이후 수입 대형 SUV의 대중화를 이끈 선구자로 평가받아 왔다. 에프엘오토코리아는 강력한 오프로드 역량을 갖춘 트레머를 전면에 내세워 독보적인 시장 점유율을 더욱 공고히 하겠다는 전략이다.
외관 디자인은 익스플로러 특유의 대담한 인상을 유지하면서도 트림별로 명확한 개성을 부여했다. 오프로드 주행에 특화된 트레머는 차체 전반에 강인한 미학을 투영했다. 전면 그릴과 휠에 적용된 전용 일렉트릭 스파이스 컬러가 시각적인 포인트 역할을 하며, 지상고를 약 1인치 높여 접근각과 이탈각을 개선했다. 이는 험난한 지형에서도 차체 하부를 보호하고 안정적인 돌파력을 제공하는 밑바탕이 된다. 18인치 올-터레인 타이어와 보조 그릴 라이트 역시 야외 활동에서의 실용성을 뒷받침하는 요소다.
ST-라인은 검은색 메시 구조의 그릴과 21인치 알로이 휠, 붉은색 브레이크 캘리퍼 등을 통해 스포티한 매력을 발산하며, 플래티넘은 정교한 실버 바 그릴과 20인치 휠 등으로 정제된 느낌으로 완성됐다.
실내 공간은 거주성과 편의성을 최우선으로 재설계됐다고 한다. 1열 공간을 종전보다 넓게 확보하고 파노라믹 픽스드 글래스 루프를 적용해 시원한 개방감을 선사한다. 트림에 따라 실내 분위기도 확연히 갈린다. 트레머는 헤드레스트 레터링과 미코 스웨이드 소재로 역동성을 살렸고, ST-라인은 레드 스티치로 모던함을 강조했다. 플래티넘은 모하비 더스크 가죽과 다이아몬드 타공 기법을 조합해 고급 응접실 같은 분위기를 연출했다.
공간 활용성 측면에서는 3열 시트 폴딩 기능을 통해 적재 공간을 유연하게 조절할 수 있도록 했다. 트레머와 ST-라인은 2열에 독립식 캡틴 시트를 배치한 6인승 구조로 승하차 편의를 높였으며 가족 단위 이동이 많은 플래티넘은 7인승 벤치 시트를 채택했다. 덴마크 프리미엄 오디오 브랜드인 뱅앤올룹슨 사운드 시스템은 트림에 따라 최대 14개의 스피커를 통해 몰입감 넘치는 음향 경험을 제공한다.
디지털 환경의 변화에도 기민하게 대응했다. 12.3인치 디지털 클러스터와 13.2인치 터치스크린 디스플레이를 축으로 하는 포드 디지털 익스피리언스는 직관적인 차량 제어를 지원한다. 무선 애플 카플레이와 안드로이드 오토 기능을 기본으로 탑재하고 차량 곳곳에 USB 단자를 배치해 모바일 기기 사용 편의성을 높였다.
주행 성능 면에서는 압도적인 수치가 눈길을 끈다. 트레머에 탑재된 3.0L 에코부스트 엔진은 최고출력 406마력, 최대토크 57kg·m의 강력한 힘을 뿜어낸다. 여기에 토크 배분을 최적화하는 토르센 리미티드 슬립 리어 액슬과 전용 서스펜션 시스템을 더해 온로드와 오프로드를 가리지 않는 주행 질감을 구현했다. 6가지 주행 모드를 지원하는 지형 관리 시스템은 노면 환경 변화에 맞춰 최적의 구동력을 배분하며, 포드 코-파일럿360 어시스트 2.0을 통해 사각지대 정보 시스템과 어댑티브 크루즈 컨트롤 등 최첨단 안전 사양을 집약했다.
이윤동 에프엘오토코리아 대표는 이번 신형 익스플로러가 다채로운 라이프스타일을 즐기는 국내 고객들에게 최적의 동반자가 될 것이라며, 익스플로러가 오랜 시간 쌓아온 가치와 혁신적인 경험을 지속적으로 전달하겠다고 포부를 밝혔다.
2026년형 뉴 포드 익스플로러의 판매 가격은 트레머 8850만 원, ST-라인 7750만 원, 플래티넘 8450만 원으로 책정됐다.
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