지속 혁신으로 산업-행정 불확실성 돌파

한국산업표준분류에 의거해 국내외에서 생산적인 활동을 하고 있는 모든 기업, 기관을 대상으로 사전조사를 실시했다. 조사는 먼저 시장 정보, 기초 회사 자료 등을 종합적으로 활용해 후보 기업·기관·브랜드를 선정했다. 이어 기초 후보군을 바탕으로 지난 6일 김영규 심사위원장(고려대 경영대학 교수, 전 한국전략경영학회장)을 중심으로 한 전문가 심사를 실시해 최종 수상 기업·기관·브랜드를 선정했다. 평가 항목은 경영 비전과 철학, 종합적 운영 성과, 인증·수상 내역, 산업·사회적 가치, 외부 평가 등을 공통 항목으로 평가한 뒤 각 40개 부문별 추가 심사를 진행했다.