英 버진애틀랜틱 항공, 인천 재취항

  • 동아일보

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14일 인천국제공항 제2여객터미널 주기장에서 영국 버진애틀랜틱 항공 관계자들이 회사 항공기를 배경으로 인천∼런던 노선 취항 기념사진을 찍고 있다. 6년 만에 인천공항에 재취항한 버진애틀랜틱 항공은 앞으로 주 7회 인천∼런던 노선을 운항한다.

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인천=양회성 기자 yohan@donga.com
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