무인 자동화 공정 시스템 구현해 인력 78% 절감

[2026 대한민국 산업대상] 대한민국 산업대상 기술혁신 부문
㈜제이솔루션이 ‘2026 대한민국 산업대상’ 기술혁신 부문 대상을 차지했다.
THT(스루 홀 기술) 공정 자동화 전문기업인 제이솔루션은 장비부터 로봇, 통합 자동화 시스템까지 폭넓은 서비스로 가전·의료기기·방산·반도체 등 다양한 산업의 무인화 생산 환경 구축을 지원한다.
핵심 제품인 자동 삽입기는 수작업 대비 투입 인원을 평균 78% 줄이면서 품질 표준화와 데이터 관리를 동시에 가능하게 한다. 인원이 줄어도 품질은 오히려 올라간다. 사람의 손이 아닌 ‘데이터’로 품질을 관리하기 때문이다.
제이솔루션은 로봇의 핵심 요소 기술을 융합한 ‘차세대 자동화 기술 도약’에 박차를 가해 기존 자동화 장비가 대응하기 어려웠던 고난도 공정을 로봇이 완벽하게 수행하도록 구현했다.
리드 커팅 및 벤딩·포밍 기능의 Radial Feeder, 자동 스틱 교체 기능의 Stick Feeder 등 독자 개발 제품군을 보유하고 있으며 스마트 팩토리 구축을 위한 ‘로봇 기반 원스톱 자동화 솔루션’을 제공한다.
삼성전자·LG전자·SK하이닉스·현대모비스·폭스콘·지멘스 등 글로벌 기업을 고객사로 확보하고 있으며 한국·중국·베트남·태국·인도·멕시코 등 전 세계 24시간 대응 체계를 구축해 글로벌 서비스 역량을 완성했다.
전병훈 대표는 “로봇 요소 기술 결합을 통해 제조업의 패러다임을 바꿔내겠다”고 수상 소감을 밝혔다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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