티웨이, 고유가 비상경영… “객실승무원 무급휴직”

중동 전쟁이 장기화되는 가운데 티웨이항공이 객실승무원을 대상으로 무급휴직 신청을 받기로 했다. 고유가·고환율이 이어지며 수익성이 악화되자 비상경영에 이어 무급휴직이란 카드까지 꺼내든 것이다.
13일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 최근 전체 객실 승무원을 대상으로 무급휴직 신청 희망자를 받는다고 공지했다. 이번 무급휴직은 5월부터 6월까지 두 달간 한시적으로 시행된다. 중동에서의 무력 충돌로 인해 유가와 환율이 치솟으면서 경영환경이 급속도로 나빠지자, 운항 규모를 축소하고 현장 인력을 조정하려는 것이다. 이 항공사의 무급휴직 신청은 앞서 2024년 8월 이후 1년 반 만이다. 당시에는 항공기 도입이 지연돼 유휴 인력이 발생해 이 같은 조치가 취해졌다.
다만 티웨이항공은 올 7월 성수기에는 다시 전 승무원을 근무시킨다는 방침이다. 3월 16일 국내 항공사 중 가장 먼저 비상경영에 돌입한 티웨이항공은 최근 저비용항공사(LCC) 중에서도 특히 경영 상황이 어렵다는 평가를 받고 있다. 앞서 2024년부터 유럽 노선 취항을 시작하는 등 장거리 노선에 대한 투자를 늘리며 재무 부담이 커진 상태다. 티웨이항공의 부채 비율은 지난해 말 기준 3483%로 LCC 가운데 가장 높았다.
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