3無 유기농 알로에즙 안심하고 드세요

건강기능식품 전문기업 그린알로에(회장 정광숙, 대표이사 송은)는 신소재 발굴을 위해 지속적으로 신제품 연구개발(R&D)에 아낌없이 투자하고 있다. 또한 그린알로에만의 경쟁력을 확보하기 위해 전문 연구진과 협업해 원료 선별부터 차별화했다. 주성분인 알로에는 미국 농무부가 인증한 유기농 알로에 원료를 유효 성분 파괴를 최소화한 급속 동결건조 공법으로 가공했다. 기능성 원료는 식품의약품안전처의 인증을 받은 양·한방 신소재를 친환경 성분으로 배합해 품질력을 갖췄다. 또한 전 제품에 중국산 원료는 단 1%도 사용하지 않는다는 경영 철학을 일관되게 유지하고 있다.
친환경 제품에 맞게 합성 부형제도 자연 유래 물질로 대체하고 합성보존료·합성감미료·합성착향료가 없는 ‘3무(無) 제품’으로 소비자 선호도를 높였다. 식품의 제형도 식물성 연·경질 캡슐로 다시마, 미역, 톳 등에서 추출한 식물 유래 타입으로 소비자가 안전하게 섭취하도록 세심하게 만들었다.
주력 제품인 ‘그린프리미엄베라골드400’은 미국산 유기농 알로에베라겔 즙액을 400%로 고농축해 면역다당체를 하루 300㎎ 섭취가 가능하다. 면역세포 활성화에 도움을 줘 식약처로부터 면역력 증진, 피부 건강, 장 건강의 기능성을 인증받았다. 새롭게 추가된 신소재인 유산균 사균체는 유효 성분이 빠르게 흡수되도록 돕고 위와 장의 면역기능을 높이는 역할을 한다.
제품의 보존 성분도 자연 유래 성분을 함유해 개봉 후에는 냉장 보관을 권장한다. 또한 당 성분 섭취에 주의해야 하는 소비자를 고려한 제품도 출시해 선택의 폭을 넓혔다. 이 밖에도 건강솔루션을 위해 전문화되고 세분화된 식품군을 선보이고 있다.
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