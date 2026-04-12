G마켓·SSG닷컴 멤버십 파트너십 체결… 동시 가입하면 2000원 돌려준다

신세계그룹의 양대 온라인 쇼핑 플랫폼인 G마켓과 SSG닷컴이 멤버십 파트너십을 체결했다고 12일 밝혔다.
이번 협업은 각사의 독자적인 멤버십 혜택은 유지하면서 두 플랫폼을 모두 이용하는 고객에게는 추가적인 캐시백을 제공하는 ‘따로 또 같이’ 전략이다.
양사의 기본 멤버십 월 가입비는 각각 2900원으로, 두 곳을 모두 이용할 경우 총 5800원이 소요된다. 반면 파트너십 혜택을 적용받으면 G마켓 스마일캐시 1000원과 SSG닷컴 SSG머니 1000원을 각각 돌려받아 실질적으로는 월 3800원에 두 멤버십을 모두 누리는 효과를 볼 수 있다. 월 3900원인 ‘쓱7클럽 티빙형’ 회원은 900원만 추가하면 G마켓 ‘꼭 멤버십’을 이용할 수 있는 셈이다. 해당 캐시백은 매달 1일에 지급되며, 혜택 도입 첫 달인 5월에 한해 6일 지급된다.
G마켓 ‘꼭 멤버십’은 구매액의 5%를 적립해주는 서비스로 이달 23일 공식 출시된다. SSG닷컴의 ‘쓱7클럽’은 장보기 7% 적립과 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 시청 혜택 등으로 지난 1월 론칭 이후 인기를 얻고 있다.
G마켓은 “새 멤버십 출시와 동시에 진행하는 SSG닷컴과의 협업을 통해 고객들이 피부로 느끼는 만족도를 높여 더 많은 고객들이 찾을 수 있도록 할 것”이라고 말했다.
SSG닷컴은 “업계 최고 수준의 적립에 이어 선보인 티빙 연계 상품과 이번 꼭 멤버십과의 공동 혜택 제공으로 고객에게 점점 더 많은 혜택을 선사하는 필수 멤버십으로 자리매김하겠다”고 했다.
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