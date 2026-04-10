오베르, ‘2026 소비자만족 브랜드 대상’ 반려동물 용품 부문 1위 수상

가온물산의 반려동물 용품 브랜드 오베르는 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 소비자만족 브랜드 대상’에서 반려동물 용품 부문 1위를 수상했다고 10일 밝혔다.
오베르는 유럽 현지에서 생산하는 사료를 필두로 기능성 간식, 덴탈 제품, 큐브형 간식 등을 판매하고 있다. 사료를 제외한 제품은 국내에서 생산 중이다. 가온물산 측은 “사료와 간식 제품군의 생산 지역은 다르지만 동일한 관리 기준을 적용 중이며 소비자 의견을 반영해 제품 개선 및 품목 조정을 지속적으로 진행하고 있다”고 설명했다.
김민수 가온물산 대표는 “이번 수상은 제품 기획, 원료 관리, 제조, 유통까지 이어지는 전체 운영 과정에 대한 결과라고 생각하며 그동안 각 단계별 기준을 설정하고 실제 운영에 적용해왔다”며 “소비자 의견을 반영해 꾸준히 제품을 개선하며 제품과 브랜드 운영 전반의 일관성을 유지할 방침”이라고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
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