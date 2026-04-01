삼성 TV-모바일 기술 올라탄 하만… QLED 화질-주행 안전 업그레이드

삼성전자의 자회사 하만이 완성차 업계를 대상으로 단독 전시회를 열고 차세대 전장 기술을 선보였다.
하만은 8일부터 9일까지 이틀간 서울 강남구 프로젝트 스페이스 라인에서 현대자동차·기아 등 국내 주요 완성차 업계를 초청해 ‘하만 익스플로어 코리아 2026’을 개최했다. 하만이 국내에서 완성차 고객사를 대상으로 단독 제품 전시회를 연 것은 이번이 처음이다.
이번 전시에서 가장 눈길을 끈 것은 모회사인 삼성전자의 우수 기술을 도입해 제품 경쟁력을 높인 융합 제품군이다. 삼성전자의 프리미엄 TV 기술인 ‘네오 QLED’의 소프트웨어 기술을 적용한 ‘하만 레디 디스플레이’는 일반 액정표시장치(LCD) 대비 5%의 원가 상승만으로 퀀텀닷발광다이오드(QLED)급 화질을 구현했다. 고화질을 유지하면서도 완성차 업계의 ‘비용 절감’ 니즈를 충족시켰다는 평가를 받는다.
모바일 디스플레이 기술을 접목해 주행 편의성과 안전성도 한층 강화했다. 주변 빛을 감지해 최적의 시인성을 자동으로 확보해 주는 갤럭시 스마트폰의 ‘비전 부스터’ 알고리즘이 탑재된 것. 또한 최신 스마트폰 ‘갤럭시 S26’에 적용된 시야각 차단 기술인 ‘플렉스 매직 픽셀’을 도입해 주행 중 운전자가 조수석의 영상 화면을 볼 수 없도록 물리적으로 차단했다.
삼성전자의 모바일 통신 노하우 역시 전장에 그대로 이식됐다. 스마트폰에 적용되는 삼성의 5G 통신 기술을 차량용 통신제어장치(TCU)인 ‘레디 커넥트’에 탑재해 주행 중에도 끊김 없는 안정적인 연결성을 확보했다.
이 밖에도 카메라 사각지대의 사고 및 신호등 정보를 미리 알려주는 소프트웨어 ‘레디 어웨어’, 도로 및 타이어 소음 제거 기능과 주행 맞춤형 사운드를 지원하는 ‘할로소닉’ 등 다양한 혁신 기술이 함께 시연됐다.
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