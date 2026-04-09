대우건설, ‘업성 푸르지오 레이크시티’ 10일 견본주택 개관

대우건설은 충청남도 천안시 업성동 478번지 일원에 조성되는 ‘업성 푸르지오 레이크시티’의 견본주택을 4월 10일 열고 분양에 들어간다고 밝혔다.
단지는 지하 2층~지상 최고 39층, 11개 동, 총 1908가구 규모로 계획됐다. 이 가운데 1블록 1460가구가 우선 공급된다. 전용면적별로는 72㎡, 84㎡, 95㎡ 등으로 구성된다.
단지는 성성호수공원 인근에 위치한다. 기존 ‘천안 레이크타운 푸르지오 1~3차’와 ‘천안 푸르지오 레이크사이드’와 함께 일대에 약 6700여 가구 규모의 푸르지오 단지가 형성될 예정이다.
단지 남측에는 성성호수공원이 있으며 일부 세대에서 조망이 가능하다. 인근에는 유치원과 초·중·고등학교 부지가 계획돼 있다.
주변에는 이마트, 코스트코, 롯데마트 등 대형 유통시설과 상업시설이 위치해 있으며, 삼성전자 천안캠퍼스와 산업단지도 비교적 가까운 편이다. 교통은 번영로, 삼성대로, 천안대로 등을 이용할 수 있다. 수도권 지하철 1호선 부성역이 2029년 개통될 예정이며, GTX-C 노선의 천안 연장도 추진 중이다.
단지 내에는 실내수영장과 스카이라운지, 피트니스센터, 골프연습장, 사우나, 게스트하우스 등이 계획돼 있다. 실내체육관과 어린이 시설도 포함된다. 조경은 녹지 공간을 포함한 형태로 설계되며, 단지 내부에는 다양한 정원이 조성될 예정이다.
세대는 4베이 구조 위주로 설계됐고 일부 세대에는 발코니 확장이 적용된다고 한다. 세대 창고와 드레스룸, 알파룸 등도 일부 타입에 포함된다.
청약은 오는 13일 특별공급을 시작으로 14일 1순위, 15일 2순위 접수 순으로 진행된다. 계약금은 1000만 원 정액제고 비규제지역으로 전매제한과 의무거주기간은 없다. 입주는 2029년 9월 예정이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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