올리브영 “올해 신규매장 절반 이상 비수도권에…1238억원 투자”

CJ올리브영이 비수도권 맞춤 투자를 강화하며 지역 경제 활성화와 청년 일자리 창출에 나선다.
올리브영은 올해 비수도권 지역에 신규 매장 출점과 리뉴얼, 물류 인프라 강화 등을 위해 1238억 원을 투입한다고 9일 밝혔다. 이번 투자 금액은 코로나19 대유행이 끝난 2023년과 비교해 세 배 가까이 늘어난 수치다. 매장 구축 관련 투자는 전년 대비 36% 늘었다.
이번 투자는 신규 매장을 통해 비수도권 상권을 활성화하고 지역 청년 일자리 창출을 목표로 한다. 우선 올리브영은 올해 신규 출점 혹은 리뉴얼 예정인 100평 이상 대형 매장 78개 중 43개 매장을 비수도권에 배치한다. 지역별 특색을 극대화한 독보적인 디자인과 체험형 요소를 결합한 ‘K뷰티 랜드마크’를 전국 방방곡곡 조성해, 지역 소비자와 외국인 관광객 방문을 유도한다는 방침이다.
특히 부산·제주·경주 등 주요 관광 거점에는 ‘글로벌 특화 매장’을, 경상·전라·충청권 등에는 구도심과 신도시를 중심으로 대형 거점 매장을 집중 조성한다. 최근엔 경산센터에 물류 설비 투자를 확대해 대구·경북 권역에 24시간 이내 배송을 강화했으며, 연내 제주도민에게 특화된 빠른 배송 서비스 관련 개발 작업도 진행하며 지역 고객의 쇼핑 편의를 극대화할 계획이다.
거점 매장으로 인근 상권 전반 소비가 확대되는 효가가 나타나고 있다. 지난해 ‘타운 매장’이 들어선 대전·서면·강릉 상권의 경우 오픈 후 6개월간 방문객 수가 직전 동기간 대비 평균 25% 증가한 것으로 나타났다. 경상남도·충청북도·울산광역시 등에서도 외국인 매출이 전년 대비 120% 이상 증가하며, 특정 지역에 국한됐던 방문 수요가 점차 넓은 지역으로 퍼지고 있는 것으로 분석됐다.
아울러 올리브영은 올해 비수도권에서만 약 600명의 신규 인력을 채용할 계획이다. 타운매장 한 곳의 고용 규모는 평균 55명 수준으로, 단순 매장을 넘어 지역 내 고용을 집약적으로 만들어내는 거점 역할을 하고 있다.
올리브영은 단순 채용을 넘어 청년들이 뷰티·웰니스 전문가로 성장할 수 있는 ‘성장 사다리’ 구축에도 속도를 낸다는 방침이다. 실제로 지난해 매장 정규직 전환 인원의 90% 이상이 시간제 근로자 경험을 보유한 인력이다. 아울러 전문 인력으로 성장할 수 있도록 올해 1월 ‘뷰티 컨설턴트’ 직무를 신설했다. 뷰티 컨설턴트는 집중 교육을 통해 대형 매장을 중심으로 고객 맞춤형 뷰티 컨설팅을 제공하는 역할을 하고 있다.
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