누적거리 300만km 달성한 벤츠 트럭의 기록… ‘초장거리 주행’ 새 지평 열었다

300만km 돌파 사례 확인하며 상용차 내구성 한계 증명
주행 거리별 3단계 멤버십 운영 및 평생 무상 점검 혜택 부여
100만km 이상 주행 고객만 700명 달해… 장기 보유 선순환 유도
정기적 정비 지원으로 차주들의 실질적 총소유비용 절감 기여
국내 도로 위에서 누적 주행 거리 300만km를 달성한 대형 트럭 사례가 확인되며 상용차 업계의 내구성 기준이 새롭게 쓰이고 있다. 이는 차량의 기계적 완성도뿐 아니라 국내의 가혹한 운송 환경에서도 장기간 안정적인 운영이 가능함을 보여주는 지표로 풀이된다.
메르세데스 벤츠트럭의 공식 수입사인 스타트럭코리아는 이처럼 이례적인 주행 기록을 세운 차주들을 예우하고 지원하기 위해 전용 멤버십 프로그램인 스타밀리언클럽(Star Million Club)을 공식 출범한다고 7일 밝혔다.
업계에서 100만km 이상의 주행은 차량 자체의 내구력과 차주의 철저한 유지관리 역량이 결합되어야 도달할 수 있는 상징적인 수치로 통용되어 왔다. 하지만 최근에는 이를 넘어 300만km에 육박하는 사례까지 실체를 드러내며 초장기 운행이라는 새로운 개념이 형성되는 추세다. 300만km는 지구 둘레를 약 75회 회전한 것과 맞먹는 거리로, 매일 500km씩 15년 이상을 단 하루도 쉬지 않고 운행해야 도달 가능한 기록이다.
스타트럭코리아는 실제 주행 데이터를 기반으로 고객이 더 오랜 기간 안전하게 차량을 운용할 수 있도록 이번 프로그램을 기획했다. 차주들의 주행 기록을 공식 인증하는 동시에 실질적인 정비 혜택을 제공함으로써 차량 운영의 경제성을 높이고, 궁극적으로는 전체적인 유지 비용 절감을 조력할 계획이다.
멤버십 체계는 주행 거리에 따라 100만km, 200만km, 300만km 이상의 세 구간으로 세분화해 운영된다. 가입 회원에게는 해당 차량을 보유하고 운행하는 기간 동안 연 1회 무상 점검 서비스가 기본 제공되며, 장기 운행에 필수적인 예방 정비 지원과 로열티 프로그램이 단계별로 적용된다.
회사 측은 공식 서비스센터를 통한 체계적인 관리가 뒷받침될 경우 300만km 이상의 초장기 주행도 충분히 가능하도록 설계되었다고 설명했다. 이번 멤버십 도입을 통해 차주들이 차량 관리의 부담을 덜고 자연스럽게 장기 운행에 도전할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다. 프로그램 가입은 온라인 포털 검색을 통한 전용 신청 페이지에서 진행할 수 있다고 한다.
동근태 스타트럭코리아 대표이사는 스타밀리언클럽은 고객이 쌓아온 신뢰의 기록을 공식적으로 예우하는 제도이자 제품의 견고함을 입증하는 척도라며, 앞으로도 차별화된 서비스를 강화해 차주들이 더 오랫동안 수익성을 유지하며 운행할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.
댓글 0