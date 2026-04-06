도매 담당 석유대리점 “최고가격제 한달도 버티기 힘들어”

“보관-물류비 떠안아 역마진 상태”
정부의 석유제품 최고가격제 시행으로 유통 마진 확보가 어려워진 석유대리점 업계가 경영난을 호소하며 대책 마련을 촉구하고 나섰다.
손실 보전 등 대책 요구 긴급호소
한국석유유통협회는 6일 긴급호소문을 내고 “최고가격제 도입으로 도매를 담당하는 대리점들이 1개월도 버티기 힘든 위기에 직면했다”고 밝혔다. 제도 시행 이후 정유사의 대리점 공급가와 주유소 직접 공급가가 동일해지면서 L당 40∼50원에 달하는 보관·물류비와 인건비를 대리점이 고스란히 떠안는 ‘역마진’ 상태에 빠졌다는 것이 업계의 주장이다.
대리점 업계는 상황이 방치될 경우 ‘정유사-대리점-주유소’로 이어지는 도매 공급 체계가 정상 작동하기 어렵고, 소비자 불편이 증가할 것으로 전망하고 있다.
협회에 따르면 석유대리점은 전국 주유소 공급 물량의 약 43%를 담당한다.
이에 협회는 도매 기능 유지를 위해 대리점 공급가를 주유소 최고가격보다 낮게 책정하는 실효성 있는 가이드라인 설정을 요구하고 있다. 또한 정부가 정유사 손실을 보전할 때 대리점 공급가 인하분도 함께 검토해야 한다고 강조했다.
아울러 고유가 국면에서 주유소 경영 부담을 완화하기 위해 현행 1.5%인 신용카드 수수료율을 유가 수준에 따라 탄력적으로 운용해 줄 것을 함께 건의했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
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