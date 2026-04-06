도매 담당 석유대리점 “최고가격제 한달도 버티기 힘들어”

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“보관-물류비 떠안아 역마진 상태”
손실 보전 등 대책 요구 긴급호소

중동 전쟁 여파로 국내 휘발유·경유 가격 상승세가 계속된 5일 오후 서울 중구의 한 주유소 휘발유·경유 가격이 1900원을 넘기고 있다. 오피넷 기준 전국 평균 휘발유 가격은 1948.40원, 경유 1939.13원으로 나타났다. 2026.04.05 서울=뉴시스
중동 전쟁 여파로 국내 휘발유·경유 가격 상승세가 계속된 5일 오후 서울 중구의 한 주유소 휘발유·경유 가격이 1900원을 넘기고 있다. 오피넷 기준 전국 평균 휘발유 가격은 1948.40원, 경유 1939.13원으로 나타났다. 2026.04.05 서울=뉴시스
정부의 석유제품 최고가격제 시행으로 유통 마진 확보가 어려워진 석유대리점 업계가 경영난을 호소하며 대책 마련을 촉구하고 나섰다.

한국석유유통협회는 6일 긴급호소문을 내고 “최고가격제 도입으로 도매를 담당하는 대리점들이 1개월도 버티기 힘든 위기에 직면했다”고 밝혔다. 제도 시행 이후 정유사의 대리점 공급가와 주유소 직접 공급가가 동일해지면서 L당 40∼50원에 달하는 보관·물류비와 인건비를 대리점이 고스란히 떠안는 ‘역마진’ 상태에 빠졌다는 것이 업계의 주장이다.

대리점 업계는 상황이 방치될 경우 ‘정유사-대리점-주유소’로 이어지는 도매 공급 체계가 정상 작동하기 어렵고, 소비자 불편이 증가할 것으로 전망하고 있다.

협회에 따르면 석유대리점은 전국 주유소 공급 물량의 약 43%를 담당한다.

이에 협회는 도매 기능 유지를 위해 대리점 공급가를 주유소 최고가격보다 낮게 책정하는 실효성 있는 가이드라인 설정을 요구하고 있다. 또한 정부가 정유사 손실을 보전할 때 대리점 공급가 인하분도 함께 검토해야 한다고 강조했다.

아울러 고유가 국면에서 주유소 경영 부담을 완화하기 위해 현행 1.5%인 신용카드 수수료율을 유가 수준에 따라 탄력적으로 운용해 줄 것을 함께 건의했다.

#석유제품#최고가격제#석유대리점#경영난#유통 마진#도매 공급 체계#주유소#고유가
이동훈 기자 dhlee@donga.com
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