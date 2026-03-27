농어촌공사, 시니어 봉사단 가동… 각 분야 전문가 모여 맞춤형 재능 기부

농어촌공사 퇴직자 전문성 활용한 시니어 활력 사업 수행 단체 확정
한국농어촌공사는 27일 퇴직 전문 인력의 숙련된 기술을 지역 사회에 환원하는 시니어 활력 사업의 수행 기관으로 봉사단체 5곳을 최종 낙점했다고 밝혔다.
전직 공직자 및 한의사 단체 등 5곳 선정해 맞춤형 재능 기부 전개
행정 기술 교육부터 전문 한방 의료 서비스까지 복지 사각지대 집중 지원
초고령사회 진입 맞춰 세대 간 교류와 농촌 공동체 회복의 마중물 기대
시니어 활력 사업은 각 분야에서 경력을 쌓고 일선에서 물러난 장년층의 역량을 농촌 현장에 이식하는 프로젝트다. 상대적으로 복지나 의료 인프라가 취약한 농촌 지역에 실질적인 도움을 제공하고, 지속적인 소통을 통해 마을 공동체의 결속력을 높이는 데 목적을 두고 있다.
이번 심사를 통과한 단체는 전직 공직자 중심의 봉사 조직 4곳과 특정 전문직 단체 1곳으로 구성됐다.
공직자 부문에서는 공무원연금공단 소속 상록자원봉사단과 협력하는 4개 조직이 선발됐다. 이들은 각각 경북, 충남, 경남, 강원 지역을 거점으로 활동하게 된다. 수십 년간 공직 현장에서 다진 행정 실무와 기술적 지식을 바탕으로 현지 주민들에게 필요한 교육과 행정 지원 등 맞춤형 재능 나눔을 펼칠 계획이다.
보건 의료 부문에서는 대한한의사봉사회가 역할을 맡는다. 이들은 연간 4차례에 걸쳐 의료 취약 지역을 직접 방문해 심도 있는 한방 진료와 건강 상담을 진행하며 농촌 주민들의 삶의 질 개선에 힘을 보탤 예정이다.
선발된 5개 단체는 오는 4월부터 10월까지 약 7개월간 전국 각지 농촌 현장을 누비며 본격적인 활동에 돌입한다.
이희억 한국농어촌공사 농어촌자원개발원장은 한국이 내년을 기점으로 고령 인구 비중이 20%를 상회하는 초고령사회에 진입하게 되며, 특히 농촌의 노령화 지수는 훨씬 심각한 수준이라고 진단했다. 이어 전문 영역에서 은퇴한 시니어들이 농촌 어르신들과 교감하며 쌓아가는 상생의 가치가 이번 활동을 통해 우리 사회 전반으로 확산하기를 바란다고 덧붙였다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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