베트남 사업장 찾은 정기선 HD현대 회장 “모든 답은 현장에 있다”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 26일 15시 46분

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정기선 HD현대 회장이 25일 베트남 중남부에 위치한 HD현대에코비나를 찾아 현장 설비와 안전 시설물을 점검하고 있다. HD현대 제공
정기선 HD현대 회장이 25일 베트남 중남부에 위치한 HD현대에코비나를 찾아 현장 설비와 안전 시설물을 점검하고 있다. HD현대 제공
정기선 HD현대 회장이 베트남 현지 사업장을 찾으며 ‘현장 경영’ 기조를 이어가고 있다.

26일 HD현대는 정 회장이 24~25일(현지 시간) 베트남 내 HD현대베트남조선과 HD현대에코비나를 잇따라 방문해 공장 설비 및 안전 시설을 점검했다고 밝혔다.

정 회장이 24일 먼저 찾은 베트남 중남부 칸호아성 소재 HD현대베트남조선에서는 석유화학 제품 운반선(PC선)의 건조 공정을살폈다. 이날 정 회장은 현장 관계자들에게 공정 준수율과 작업 간 애로사항 등을 묻고 작업장 내 안전에 대해 당부했다.

다음날에는 베트남 중부에 소재한 HD현대에코비나에서 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인 및 액화천연가스(LNG) 모듈 생산 공장 등을둘러봤다. 이 회사는 지난해 12월 HD현대가 두산비나를 인수한 뒤 출범시킨 회사로, 정 회장의 방문은 이번이 처음이다. HD현대는 이 사업장을 친환경 독립형 탱크 제작 기지 및 아시아 지역 내 항만 크레인 사업을 위한 거점으로 육성 중이다.

파견 임직원들과의 식사도 함께 한 정 회장은 “회사 경영의 기본은 현장이고 모든 문제의 해답은 현장에 있다”며 “고민이 있을 때마다 수시로 찾아 여러분들과 방안을 함께 찾아 나가겠다“고 말했다.
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최원영 기자 o0@donga.com
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