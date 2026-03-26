베트남 사업장 찾은 정기선 HD현대 회장 “모든 답은 현장에 있다”

26일 HD현대는 정 회장이 24~25일(현지 시간) 베트남 내 HD현대베트남조선과 HD현대에코비나를 잇따라 방문해 공장 설비 및 안전 시설을 점검했다고 밝혔다.
정 회장이 24일 먼저 찾은 베트남 중남부 칸호아성 소재 HD현대베트남조선에서는 석유화학 제품 운반선(PC선)의 건조 공정을살폈다. 이날 정 회장은 현장 관계자들에게 공정 준수율과 작업 간 애로사항 등을 묻고 작업장 내 안전에 대해 당부했다.
다음날에는 베트남 중부에 소재한 HD현대에코비나에서 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인 및 액화천연가스(LNG) 모듈 생산 공장 등을둘러봤다. 이 회사는 지난해 12월 HD현대가 두산비나를 인수한 뒤 출범시킨 회사로, 정 회장의 방문은 이번이 처음이다. HD현대는 이 사업장을 친환경 독립형 탱크 제작 기지 및 아시아 지역 내 항만 크레인 사업을 위한 거점으로 육성 중이다.
파견 임직원들과의 식사도 함께 한 정 회장은 “회사 경영의 기본은 현장이고 모든 문제의 해답은 현장에 있다”며 “고민이 있을 때마다 수시로 찾아 여러분들과 방안을 함께 찾아 나가겠다“고 말했다.
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