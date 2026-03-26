사명 떼고 새 출발 하는 삼립… ‘안전·글로벌’ 투트랙 경영 가속

현장 전문가 도세호·전략가 정인호 각자 대표 체제로 전문성 강화
삼립은 26일 정기 주주총회와 이사회를 거쳐 도세호·정인호 각자 대표 체제를 출범시켰다. 이번 인사는 분야별 전문 경영인을 전면에 배치해 조직 안정과 해외 영토 확장을 동시에 달성하겠다는 전략으로 풀이된다.
SPC 걷어내고 ‘삼립’으로 재탄생… 조직 쇄신 및 노사 상생 주력
사외이사 진용 정비하며 법률·회계 분야 이사회 감독 기능 보강
소액주주 우대하는 차등 배당 결정해 주주 가치 제고 의지 표명
도세호 신임 대표는 사내외에서 검증된 안전 보건 및 노사 협력 적임자로서, 현장 밀착형 관리 체계를 구축하고 기업 전반의 안전 문화를 개선하는 데 전념할 계획이다. 글로벌 식품 기업 켈로그 등에서 풍부한 실무 경험을 쌓은 정인호 대표는 해외 사업 운영 효율화와 시장 다변화를 진두지휘하게 된다.
도 대표는 취임 일성으로 고객 신뢰 회복을 위한 안전 중심 경영을 강조했다. 이어 제조 공정의 첨단화로 주력인 제과·제빵 부문의 지배력을 강화하는 한편, 식자재 유통과 커머스 등 미래 먹거리 발굴을 위한 투자도 아끼지 않겠다는 구상을 밝혔다.
경기도 안산에서 개최된 이번 주총에서는 기존 ‘SPC삼립’에서 ‘삼립’으로 이름을 바꾸는 정관 변경안이 승인됐다. 이와 함께 법률 및 대외 협력 전문가인 제프리 존스 이사를 재선임하고, 회계 실무에 능한 신동윤 이사를 신규 영입하며 이사회의 전문성을 한층 높였다.
주주 환원 정책도 구체화됐다. 삼립은 일반 소액주주에게 1주당 1000원, 대주주에게는 600원을 지급하는 차등 배당을 결정했다. 불안정한 경영 여건 속에서도 소액 투자자의 실질적인 수익권을 보호하고 시장의 신뢰를 공고히 하겠다는 취지다. 배당금 총액은 약 55억 원 규모이며 시가배당률은 2.0% 수준이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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