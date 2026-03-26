명동 방문 외국인 450만 시대… 올리브영, 글로벌 특화 매장 오픈

한국을 방문하는 외국인 관광객이 늘면서 유통업계가 주요 상권을 중심으로 글로벌 서비스 강화에 나서고 있다.
CJ올리브영은 서울 중구 명동에 ‘올리브영 센트럴 명동 타운(이하 센트럴 명동 타운)’을 개점했다고 26일 밝혔다.
센트럴 명동 타운은 총 3개층, 약 950평 규모로 구성됐다. 이는 ‘올리브영N 성수’에 이어 전국 매장 중 두 번째로 큰 규모다. 올리브영은 해당 매장을 외국인 고객 수요에 최적화된 상품 구성과 쇼핑 환경을 집약한 글로벌 특화 매장으로 운영할 방침이다.
명동은 외국인 관광객의 쇼핑 수요가 집중되는 지역이다. 한국관광공사 통계에 따르면 2025년 상반기 명동에 방문한 외국인은 약 450만 명으로 서울 주요 상권 중 가장 많았다.
특히 외국인 관광객의 주요 쇼핑 품목이 화장품인 점을 고려할 때 명동은 K뷰티 수요가 높은 핵심 거점으로 분석된다. 실제 기존 ‘올리브영 명동 타운’의 경우 지난해 전체 매출의 약 95%가 외국인 고객으로부터 발생하며 전 매장 중 매출 1위를 기록한 바 있다.
센트럴 명동 타운은 이러한 수요를 반영해 약 1000개 브랜드의 1만 5000여 개 상품을 구비했다. 이는 올리브영 매장 중 최대 품목 수다. 매장 구성도 외국인 선호도가 높은 카테고리를 중심으로 강화됐다. ‘마스크 라이브러리’는 시트팩, 모델링팩 등 800여 종의 마스크팩을 기능별로 분류해 배치했다. 진열 면적은 일반 타운 매장 대비 약 10배 넓혀 상품 탐색의 편의성을 높였다.
의료 관광 증가에 따른 애프터 케어 수요를 반영한 상품군 배치도 특징이다. 뷰티 디바이스와 더모 코스메틱(기능성 화장품) 상품을 한곳에 모았으며 국내 브랜드 비중을 확대해 상품 경쟁력을 부각했다.
쇼핑 환경 개선을 위해 결제 및 언어 서비스도 고도화했다. 대량 구매가 많은 특성을 고려해 22개의 유인 계산대를 설치했으며, 행동 데이터 분석을 통해 동선 효율을 높이고 결제 시간을 단축했다. 또한 영어·중국어·일본어 응대가 가능한 직원은 국기 배지를 착용하도록 했으며, 환급 서비스와 결제 수단에 대한 외국어 안내도 강화했다.
올리브영은 센트럴 명동 타운 운영을 통해 축적한 노하우를 향후 글로벌 매장 운영에도 적용한다는 계획이다. 올리브영 관계자는 “센트럴 명동 타운에서의 차별화된 K뷰티 쇼핑 경험이 K뷰티 산업 확장까지 연결되는 선순환을 만들어낼 것으로 기대한다”며 “최적의 쇼핑 경험을 제공할 수 있는 서비스를 지속 고도화하고 확산해 나갈 것”이라고 말했다.
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