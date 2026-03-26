강태영 농협은행장, 순차적 현장경영… 지역 기반 기업금융 확대 의지

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NH농협은행 강태영 은행장은 25일 경기본부를 방문해 직원들과 소통의 시간을 갖고 있다. NH농협은행 제공
NH농협은행 강태영 은행장은 25일 경기본부를 방문해 직원들과 소통의 시간을 갖고 있다. NH농협은행 제공
강태영 NH농협은행장이 현장경영을 통해 생산적 금융 확대에 나선다.

26일 농협은행에 따르면 강태영 은행장은 전날 경기도경제과학진흥원을 방문하고 농협은행 판교대기업금융센터 개점식 참석했다.

먼저 강 은행장은 경제과학진흥원을 방문해 금융과 기업 지원에 관한 현장의 분위기를 직접 살폈다.

이어 판교대기업금융센터 개점식에서 거래 기업 관계자 등 주요 내빈들과 함께 센터 출범을 축하했다. 이 자리에서 강 은행장은 “판교 인근 거래업체의 특성을 반영해서 AI, 데이터, IT, 반도체 등 첨단기술 산업 육성 및 성장지원에 앞장서도록 하겠다”며 지역 기반 기업금융 확대를 통한 지역특화 생산적 금융확대 의지를 전했다.

아울러 경기본부를 방문해 현장 직원들을 만나 현장 중심의 공감대를 형성했다.

향후 강 은행장은 전국 각 지역을 순회해 기업·기관과의 협력을 확대하고, 현장 직원들의 의견을 직접 청취하는 등 소통을 강화하는 현장경영을 지속 추진해 나갈 방침이다.

윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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