차세대 식이섬유 ‘케스토스’로 글로벌 도전

[Food&Dining] 삼양사
삼양사가 자체 개발한 차세대 결정형 식이섬유 소재 ‘케스토스’를 선보이며 글로벌 시장 공략을 가속화하고 있다. 케스토스는 프락토올리고당(FOS)의 일종으로 장내 유익균의 먹이가 되는 프리바이오틱스 소재다.
삼양사가 자체 개발한 케스토스는 일반적인 분말 또는 액상형 식이섬유 소재와 달리 결정 제형으로 구현한 것이 특징이다. 제형 특성상 흡습성이 낮아 뭉침이 적고 빠르게 용해되기 때문에 당과류, 분말 음료 등 다양한 제품에 적용이 용이하다.
성분 측면에서도 차별화했다. 99% 이상의 프락토올리고당을 함유해 식이섬유 보충에 도움을 줄 수 있고 설탕 대비 약 30% 수준의 단맛을 내면서도 당류 함량은 1% 수준에 불과해 당 저감에도 기여할 수 있다. 이에 스낵바, 요구르트, 단백질음료, 건강기능식품 등 고영양 프리미엄 식품에 활용하기 적합하다.
앞서 삼양사는 지난 19∼20일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 개최된 미래 푸드 테크 콘퍼런스 ‘Future Food-Tech San Francisco 2026(FFT2026)’에서 결정형 케스토스를 처음 선보였다.
FFT 2026은 글로벌 식품기업과 스타트업, 투자사, 연구기관 등이 참여해 식품 산업의 혁신 기술과 미래 식품 시장 트렌드를 공유하는 국제 콘퍼런스로 올해는 40개국, 200개 기업, 1500명 이상의 업계 관계자가 참가했다.
이번 콘퍼런스의 세션 발표에서는 김혜림 삼양사 책임연구원이 연사로 나서 글로벌 식이섬유 트렌드, 결정형 케스토스의 물리화학적 특징, 기능성, 카테고리별 응용 사례를 공유했다.
또한 삼양사는 행사 기간 동안 케스토스를 적용한 ‘이온음료 분말 스틱’ 시식 샘플을 선보이며 글로벌 식품기업 및 업계 관계자들과 제품 적용 및 활용 가능성을 논의했다.
한정숙 삼양사 식품연구소장은 “삼양사가 자체 개발한 차세대 결정형 식이섬유 케스토스의 강점을 내세워 글로벌 식품 시장을 적극 공략할 것”이라며 “앞으로도 기능성 식품 소재 연구개발을 강화해 글로벌 식품기업들과 협력을 확대하고 시장 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.
한편 삼양사는 대체 감미료 ‘알룰로스’와 기능성 식이섬유 ‘난소화성말토덱스트린’ 등 스페셜티 식품 소재 분야 연구개발을 강화하며 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있다.
김신아 기자 sina@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0