송파 생활권 ‘하남 오피스텔’… 파격 할인으로 선착순 분양

[화제의 분양현장] 지웰에스테이트 감일역
서울 강남, 송파와 인접한 하남 감일지구가 신주거 중심지로 관심을 받고 있다.
차량으로 강남 30분-송파 10분대
실거주 시 분양가 70% 대출 가능
송파와 인접해 풍부한 인프라를 그대로 누릴 수 있어 ‘송파 생활권’ ‘신송파’라고도 불리는 감일지구는 강남 등 도심 접근성도 뛰어나 높은 업무 편의성과 주거 만족도를 자랑한다. 서울 최대의 랜드마크인 롯데월드타워를 가까이서 조망할 수 있다. 단지 옆에 문화역사공원이 조성돼 있고 지하철 3호선 감일역(예정)과 중심 상업지의 편의시설들을 이용할 수 있다.
하남 감일지구는 지리적으로 멀티 입지를 갖추고 있다. 차량 이용 시 강남까지 30분, 송파까지 10분대에 진입 가능해 강남 생활권이 가능하다. 또한 미사강변신도시, 위례신도시, 올림픽선수촌아파트, 올림픽파크포레온아파트가 인접해 있어 사실상 송파에 가장 가깝다고 볼 수 있는 지역이다.
감일지구 내 주거지구 이주가 대부분 마무리돼 미니 신도시라고 볼 수 있다. 게다가 3기 신도시인 교산신도시와 서울 송파구 사이에서 교두보 역할을 할 것으로 전망된다.
이런 하남 감일지구에 위치한 ‘지웰에스테이트 감일역’ 오피스텔(2룸)을 특별 분양해 관심을 끌고 있다. 회사 보유분 일부를 기존 분양가보다 파격적인 할인 혜택으로 선착순 모집한다.
담보 대출도 자유롭다. 실거주 입주 시 분양가의 60∼70% 대출이 가능하다. 투자 목적일 경우 월 임대료 160만∼180만 원을 매달 안정적으로 받을 수 있어 실거주 및 투자자 모두에게 매력적인 상품이다. 특별 혜택으로 분양받고 3호선 감일역(예정)이 개통될 경우 시세 차익도 기대된다.
감일지구 내에 공급되는 2룸 오피스텔 물량이 적은 것도 상대적인 이점이다. 신영건설 브랜드인 신영지웰이 준공 후 분양 중인 오피스텔로 직접 확인 후 계약이 가능하다.
김신아 기자 sina@donga.com
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