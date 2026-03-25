“해외서만 팔던 K라면 국내서도 맛본다”… 롯데마트, ‘농심 순라면’ 단독 선판매

해외 여행지에서나 볼 수 있었던 K라면을 이제는 한국 롯데마트에서도 구매할 수 있게 됐다.
롯데마트는 오는 26일부터 농심 ‘순라면’을 단독 선판매한다고 25일 밝혔다. 순라면은 미국·유럽·중동 등 해외 시장에서만 판매되어 온 수출 전용 제품으로, ‘신라면’, ‘짜파게티’ 등 유명 제품과 함께 농심의 글로벌 판매 상위 5위권에 속한다. 국내 미출시 라면 중에서는 판매 1위를 기록했다.
기존 라면보다 순한 맛으로, 채소와 버섯을 활용해 국물과 건더기 전반에 걸쳐 깔끔한 풍미를 낸 것이 특징이다. 이번 국내 출시 제품에는 건면을 적용해 칼로리 부담을 낮추면서도 식감을 강화했다. 롯데마트는 매운 맛 중심의 라면 시장에서 자극 없는 담백한 맛으로 가족 먹거리 수요와 비건 인증을 기반으로 가치소비를 지향하는 MZ세대를 폭넓게 겨냥한다는 전략이다.
단독 선판매 기념 행사도 예정됐다. 내달 8일까지 순라면을 2개 이상 구매 시 10% 할인을 제공하며, 4~5일에는 해당 상품을 포함한 봉지라면 전 품목에 대해 행사 카드 결제 시 2+1 프로모션을 진행한다.
롯데마트 관계자는 “해외 시장에서 검증된 글로벌 베스트셀러를 국내 최초로 선보이는 만큼 고객들의 긍정적인 반응이 예상된다”며 “앞으로도 롯데마트에서만 만날 수 있는 차별화 상품을 지속 선보일 계획”이라고 말했다.
한편 롯데마트는 26일부터 다음달 8일까지 2주간 창립 28주년을 맞아 대규모 할인 행사 ‘메가통큰’을 진행한다. 고물가 여파로 위축된 소비 심리를 잡기 위해 물량을 기존 대비 2배 이상 확대하고, 신선식품부터 가공식품, 가정간편식(HMR)까지 주요 먹거리를 중심으로 최대 60%까지 할인폭을 키웠다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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