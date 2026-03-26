복지-환경 등 사회문제 해결사 ‘체인지메이커’ 발굴

한국서부발전이 혁신적인 아이디어와 기술로 사회문제 해결에 나서는 사회혁신가를 발굴하며 사회적 가치 확산에 나서고 있다.
서부발전은 지난 12일 충남 태안 본사에서 제7회 ‘체인지메이커’ 시상식을 개최했다. 행사에는 이정복 서부발전 사장과 김현훈 한국사회복지협의회장, 이재열 서울대 사회학과 교수(심사위원장), 체인지메이커 수상자와 가족, 서부발전 임직원 등 300여 명이 참석했다.
체인지메이커 시상식은 2019년부터 시작된 서부발전의 대표 사회공헌 프로그램이다. 복지·경제·교육·문화·환경 등 다양한 분야에서 혁신 활동을 펼치는 인물을 발굴하고 그 성과를 확산해 사회문제 해결에 대한 국민적 관심을 높이기 위해 매년 개최하고 있다.
이번 시상식에서는 총 5명의 체인지메이커가 선정됐다. 제1회부터 현재까지 발굴된 사회혁신가는 총 39명에 이른다.
올해의 체인지메이커에는 김정은 잼잼테라퓨틱스 대표(복지), 김경목 별따러가자 대표(경제), 김재순 유스보이스 대표(교육), 김하연 나눔비타민 대표(문화), 기우진 러블리페이퍼 이사장(환경)이 선정됐다. 수상자에게는 각각 상금 1000만 원과 상패, 해외연수 기회가 제공된다. 특히 올해는 인공지능(AI) 기술을 기반으로 사회문제 해결에 나선 혁신 사례가 다수 선정됐다.
김정은 잼잼테라퓨틱스 대표는 재활이 필요한 아동을 위한 디지털 재활 설루션 ‘잼잼 400’을 개발했다. 잼잼 400은 AI 동작 인식 기술을 활용해 손가락 움직임을 분석하는 게임형 재활 프로그램으로 가정에서도 재활훈련을 이어갈 수 있는 디지털 치료 환경 조성에 기여하고 있다. 이 같은 공로를 인정받아 보건복지부 장관상도 함께 수상했다.
다양한 분야의 혁신적인 사회문제 해결 사례도 주목받았다. 김경목 별따러가자 대표는 농어촌 지역 고령 운전자의 사고 예방을 위한 AI·사물인터넷(IoT) 기반 이륜차 사고 자동 신고 시스템 ‘라이더로그’를 개발했다. 김재순 유스보이스 대표는 학교 밖 청소년을 위한 디지털 커뮤니티 플랫폼 ‘유스잇’을 운영하며 청소년의 사회 적응과 인식 개선에 기여했다.
김하연 나눔비타민 대표는 AI 기반 급식 복지 플랫폼 ‘나비얌’을 통해 결식 위기 아동이 일반 결제와 동일한 방식으로 식사할 수 있도록 돕고 개인별 영양 리포트를 제공해 데이터 기반 맞춤형 돌봄을 실천하고 있다. 기우진 러블리페이퍼 이사장은 폐지 수거 어르신을 위한 경량 안전 손수레 보급과 업사이클링 활동을 통해 자원 순환과 탄소 저감에 기여하고 있다.
이번 체인지메이커 시상식은 혁신적인 아이디어와 기술로 사회문제 해결에 나서는 사회혁신가들의 노력을 조명하고 다양한 분야에서 사회적 가치 창출 가능성을 확인하는 자리였다. 서부발전은 앞으로도 체인지메이커 발굴을 통해 사회혁신 사례가 확산되도록 지속적인 협력과 지원을 이어갈 계획이다.
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