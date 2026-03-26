국내 유일, 반얀트리 플래그십 브랜드의 희소성…반얀트리 부산 해운대가 다른 이유

국내 첫 럭셔리 회원제 리조트
BTPC 29개국 115개 네트워크 이용
미슐랭 스타 다이닝 등 국내 첫 선
반얀트리가 한국에 처음 소개된 지 20년이 넘었지만, 해외 럭셔리 호텔·리조트급의 대규모 회원제 프로젝트는 반얀트리 부산 해운대가 처음이다. 반얀 그룹 내 다른 국내 프로젝트들은 앙사나·카시아·가리아 등의 브랜드가 적용된 반면, 반얀트리 부산 해운대에는 그룹 최상위 브랜드인 ‘반얀트리’가 적용된다. 이는 국내에서 반얀트리 플래그십 브랜드의 회원제 휴양호텔을 경험할 수 있는 유일한 기회임을 의미한다.
반얀트리 부산 해운대에는 아름다운 부산 기장 연화해변에 반얀트리를 대표하는 3대 시그니처 시설이 모두 집약된다.
미슐랭 스타 태국 레스토랑 ‘사프론(Saffron)’은 반얀트리 푸켓에서 출발한 글로벌 파인다이닝 브랜드로, 국내에서는 최초로 선보이는 것이다. 루프탑 레스토랑 ‘버티고(Vertigo)’ 역시 방콕 반얀트리에서 시작된 시그니처 공간으로, 동해바다의 수평선과 연화봉을 넘어가는 노을을 감상하며 칵테일 한 잔의 여유를 즐길 수 있는 특별한 다이닝 공간으로 국내 첫 선을 보인다. 여기에 글로벌 수상 이력을 보유한 반얀트리 스파는 ‘Sanctuary for the Senses’ 철학을 바탕으로 본사에서 직접 교육을 이수한 전문가들이 운영한다.
이 세 가지가 함께 갖춰진 반얀트리 리조트는 전 세계적으로도 드물다.
루펜티스가 아너스 회원에게 제공하는 반얀트리 프라이빗 컬랙션(BTPC) 혜택은 국내 여행객들이 가장 선호하는 휴양지 태국 푸켓, 베트남 랑코, 인도네시아 몰디브를 비롯해 일본 교토, 유럽, 아프리카 등 전 세계 29개국 115개의 반얀 그룹 및 제휴되어 있는 최고급 시설에서 특별가 혜택을 받을 수 있도록 구성됐다.
반얀트리 부산 해운대는 단순히 국내에서 이용할 수 있는 리조트 한 곳이 아니다. 전 세계 반얀트리 브랜드의 네트워크를 이용할 수 있는 ‘글로벌 럭셔리 멤버십’이며, 국내에서 이 수준의 브랜드를 회원제 형태로 소유할 수 있는 유일한 방법이다.
오는 10~11월 그랜드 오픈을 목표로 공사가 진행중인 ‘반얀트리 부산 해운대’는 국내외 고급 숙박시설 시공 경험을 보유한 쌍용건설이 시공을 맡고 있다.
루펜티스 관계자는 “럭셔리 호텔 특화 역량이 다시 한번 집약된 이번 프로젝트에서 쌍용건설이 공사 전반을 체계적으로 관리하여 계획 범위 내에서 현장을 안정적으로 마무리하여 개관을 진행할 계획”이라고 밝혔다.
현재 2차 아너스 회원 모집이 진행중이다. 연 숙박 일수에 따라 6구좌(연30일)·12구좌(연 30일) 중 선택 가능하며, 전체 등기형 공유제 회원권으로 별장, 팬트, 타워형 통합 회원권으로 분양 중이다. 홍보관은 부산과 서울 두 곳에서 운영중이다.
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