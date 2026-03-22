스타벅스, 26일부터 20대 전용 서비스 ‘디어 트웬티’ 시범 운영

스타벅스 코리아가 20대 고객을 대상으로 정기적인 혜택을 제공하는 서비스 디어 트웬티를 26일부터 시범 운영한다고 22일 밝혔다. 가입 고객에게는 즉시 사용 가능한 제조 음료 40% 할인 쿠폰(1회)이 제공되며, 매주 월요일에는 음료 20% 할인, 매월 1일에는 푸드 20% 할인 쿠폰이 지급된다. 월 기준 최대 1만5000원 상당의 할인 혜택을 받을 수 있다.
서비스는 출생 연도 기준 만 19~29세 고객을 대상으로 하며 스타벅스 앱에서 간단한 인증을 통해 가입할 수 있다. 다만 기존 대학생 전용 멤버십 ‘캠퍼스 버디’와는 중복 가입이 제한된다.
최근 스타벅스에 대한 20대 고객 유입은 확대되는 추세다. 스타벅스 코리아에 따르면 지난 1년간 스타벅스 신규 리워드 회원 중 20대가 전 연령대에서 가장 많이 증가한 것으로 나타났다. 2024년 도입한 대학생 전용 멤버십 ‘캠퍼스 버디’는 누적 가입자 수가 63만 명을 넘어섰다.
스타벅스 코리아 관계자는 “사회에 첫발을 내딛는 20대 고객들을 응원하기 위해 실질적인 혜택을 제공하는 이번 서비스를 기획하게 됐다”며 “디어 트웬티 시작을 계기로 20대 고객을 위한 맞춤형 메쥬, 굿즈, 마케팅 등을 선보일 계획”이라고 밝혔다.
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