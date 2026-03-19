“한강 은어 논란”…토스 ‘한강물 서비스’ 하루 만에 중단

토스 앱에 새롭게 추가된 ‘한강물 서비스’를 두고 명칭 적절성을 둘러싼 논의가 온라인에서 이어졌다. 해당 서비스는 도입 직후 다양한 반응이 나오자 노출이 중단됐다.
19일 토스 앱에 추가된 ‘한강물 서비스’는 중랑천 등을 기준으로 한강 수온을 제공하는 생활형 정보 기능이다. 다만 공개 이후 온라인에서는 서비스 명칭을 두고 의견이 엇갈렸다.
일부 이용자들 사이에서는 ‘한강’이라는 표현이 투자 손실을 자조적으로 의미하는 은어로 사용돼 온 점을 언급하며, 금융 플랫폼 환경에서 해당 명칭이 다르게 받아들여질 수 있다는 반응이 나왔다. 반면 서비스 기능 자체는 레저·생활 정보 성격이라는 점에서 문제로 보기 어렵다는 의견도 있었다.
이 같은 논의가 이어지자 토스는 해당 서비스 노출을 중단했다. 토스 관계자는 “전날 밤 10시 이후부터 부정적인 반응이 이어지는 것을 확인했고, 다음 날 오전 바로 노출을 중단했다”고 설명했다.
토스 측에 따르면 ‘한강물 서비스’는 미니앱 플랫폼에 입점한 외부 파트너가 개발·운영한 기능이다. 토스의 미니앱은 하나의 앱 안에서 다양한 서비스를 제공하는 ‘앱인앱(APP in APP)’ 구조로, 게임·웹툰·운세 등 여러 생활형 콘텐츠가 함께 운영되고 있다.
해당 서비스 역시 수상 레저나 야외 활동 시 참고할 수 있는 수온 정보를 제공하는 기능으로 기획된 것으로 알려졌다.
토스 관계자는 “미니앱에는 증권과 직접적인 관련이 없는 다양한 서비스가 포함돼 있으며, 해당 서비스도 생활 분야 콘텐츠로 분류된다”고 설명했다.
다만 일부에서는 서비스 명칭이 금융 투자 앱 환경에서 어떻게 해석될 수 있는지까지는 충분히 고려되지 않았다는 지적도 나온다.
토스는 “일부에서 제기된 우려처럼 서비스 의도가 다르게 해석될 가능성을 고려해 즉시 노출을 중단했다”며 “향후 유사 사례가 발생하지 않도록 기준과 운영 방식을 점검하겠다”고 밝혔다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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