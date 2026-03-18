KAI 신임 대표이사에 김종출 전 방사청 무인기사업부장

한국항공우주산업(KAI) 신임 대표에 김종출 전 방위사업청 무인기사업부장이 선임됐다.
KAI는 18일 임시주주총회와 이사회를 열고 김 전 부장을 신임 대표이사 사장으로 선임하는 안건을 가결했다고 이날 공시했다.
이로써 KAI는 강구영 전 사장이 지난해 7월 퇴직한 이후 약 8개월 만에 사장 공석 상황을 해결할 수 있게 됐다.
김 신임 사장은 공군사관학교 31기 출신으로 공군 장교로 복무한 뒤 2006년 방위사업청 4급 특채로 임용됐다. 이후 절충교역과장, 기획조정관, 국방기술보호국장 등 주요 보직을 지내며 방위사업 기획 전문성을 쌓았다.
김 사장이 임명되면서 KAI는 KF-21의 양산 체계 구축과 소형무장헬기(LAH) 전력화 및 수출에 속도를 낼 수 있을 것으로 전망된다.
다만 노조의 반발은 부담이다. KAI는 지난달 25일 이사회를 열어 김 사장의 임명 건을 처리하려 했지만 노조가 강력 반발하면서 한 차례 무산된 바 있다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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