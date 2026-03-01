벤처캐피털협회 “30조 코스닥 활성화 펀드 추진”

정부가 ‘벤처 4대 강국 도약’을 핵심 과제로 내세운 가운데 한국벤처캐피털협회가 30조 원 규모의 ‘코스닥 활성화 펀드’ 조성을 추진한다.
김학균 한국벤처캐피털협회장(사진)은 13일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스서 열린 취임 1주년 기자간담회에서 이 같은 계획을 밝혔다. 김 회장은 “올해 최우선 과제는 코스닥 정상화”라며 “개인 투자자 비중이 70% 이상인 코스닥 시장에 기관투자가 참여를 높여 시장의 성격을 안정적으로 바꿔가야 한다”고 강조했다.
김 회장은 150조 원 규모 정책 펀드인 국민성장펀드와 연기금, 공제회 등 기관 자금으로 코스닥 활성화 펀드(코스닥 전용 펀드)를 조성할 것을 제안했다. 국민성장펀드 자금을 바탕으로 코스닥 시장에 상장된 중소·벤처기업에 집중 투자하는 펀드를 만들어 장기적인 성격의 자금을 공급하자는 취지다. 그는 “국민성장펀드와 연계한 코스닥 활성화 펀드를 조성하고 이를 토대로 대규모의 유동성을 공급하면 코스닥 체질 개선에 도움이 될 것”이라고 전망했다.
벤처투자 생태계 선순환을 위해서도 코스닥 활성화 펀드가 필요하다는 게 그의 주장이다. 김 회장은 “미국 기업은 상장한 이후에도 자본시장에서 자금을 지속적으로 조달하며 성장하는 반면에 한국의 경우 기업 상장이 사실상 자금 조달의 종착점”이라며 “국내 기업들도 상장한 뒤 자금을 원활하게 조달하고, 이를 통해 글로벌 기업으로 도약할 수 있는 체계를 마련해야 한다”고 설명했다.
김 회장은 코스닥 시장의 부실기업 퇴출을 강화하려는 정부의 방침에 대해 “다산다사(多産多死·신규 상장 문호를 넓히되 부실 기업은 신속히 퇴출시키는 것) 구조를 만드는 것”이라면서 “지금은 ‘다사’부터 하는 것으로 이해하고 있고 추후 ‘다산’도 할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
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