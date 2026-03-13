일동후디스, 성남FC 선수 대상 세미나 개최… “아미노산 섭취 전략 제시”

일동후디스가 국내 프로축구 성남FC 선수들을 대상으로 ‘아미노산 세미나’를 진행했다고 13일 밝혔다.
일동후디스에 따르면 지난 12일 성남축구센터에서 열린 이번 세미나는 고강도 훈련과 경기를 소화하는 선수들의 실전 퍼포먼스 향상을 돕기 위해 마련됐다. 현장에는 성남FC 프로팀 선수 전원과 코치진 등 총 50여 명이 참석했다.
강연자로 나선 일동후디스 식품연구소 팀장은 ▲고강도 경기 후 근육 회복을 위한 아미노산 활용법 ▲포지션별 에너지 대사 및 단백질 섭취 최적화 전략 ▲경기 전·후 실전 아미노산 섭취 루틴 등 프로 선수를 위한 맞춤형 솔루션을 제시했다. 세미나 종료 후에는 ‘하이뮨 아미노포텐’과 ‘하이뮨 액티브’ 등 단백질 제품을 체험하는 시간도 가졌다.
한편 일동후디스는 내년에도 K리그를 비롯한 다양한 종목의 프로 구단을 대상으로 아미노산 세미나를 지속 운영할 계획이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
