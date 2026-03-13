‘하이볼용 가성비’ 내세우자 불티… GS25 ‘티처스’, 최단기간 10만 병 완판되나

국내 주류시장이 암흑 터널로 접어들었다는 진단이 나오는 가운데서도 ‘하이볼용 가성비 위스키’로 주목을 받은 제품이 완판 행진을 이어가고 있다.
GS리테일이 운영하는 GS25는 지난 6일부터 스카치위스키 ‘티처스’(Teacher‘s) 3차 물량 5만 병 판매를 시작했다고 13일 밝혔다.
티처스는 지난해 12월 GS25가 단독 판매를 시작한 상품이다. 고물가 상황이 이어지는 가운데 1만 원대 가격으로 눈길을 끌었다. 특히 SNS와 온라인 커뮤니티에서 하이볼용 가성비 위스키라고 입소문이 나면서 1차 물량 3만 병이 출시 보름 만에 완판됐다.
2차 물량 2만 병도 전량 판매됐다. 총 5만 병이 단시간에 판매됐다. 3차 물량도 전날까지 위스키 판매 수량 1위를 이어갔다. 편의점 위스키 카테고리에서 보기 드문 판매 속도에 GS25는 최단기간 내 10만 완판을 기대하고 있다.
더불어 관련 상품 매출도 동반 성장세다. GS25가 올해 1~2월 매출을 분석한 결과 하이볼 제조에 활용되는 레몬 매출은 28.3%, 얼음컵은 14.4%, 탄산수는 10.0% 늘어난 것으로 나타났다.
GS25는 가성비 위스키가 하이볼 입문용 제품으로 꾸준히 주목받을 것으로 보고 카테고리를 전략적으로 확대한다는 계획이다. 특히 1~2만 원대 가격 경쟁력을 갖춘 글로벌 브랜드 상품을 지속 발굴해 합리적 가격의 주류 포트폴리오를 강화해 나갈 방침이다.
강솔빈 GS리테일 주류팀 MD는 “고물가 상황 속에서도 고객들은 품질이 보장된 합리적 가격의 주류를 찾고 있다”며 “GS25는 가성비 와인에 이어 위스키까지 카테고리를 확장하며 편의점 주류 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
