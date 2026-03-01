지프, 3월 말까지 ‘봄맞이 특별프로모션’ 진행

  • 동아일보

글자크기 설정

지프가 본격적인 아웃도어 활동이 시작되는 봄을 맞이해 특별 구매 혜택을 제공한다고 밝혔다. 사진은 지프 글래디에이터 루비콘. 지프 제공
지프가 본격적인 아웃도어 활동이 시작되는 봄을 맞이해 특별 구매 혜택을 제공한다고 밝혔다. 사진은 지프 글래디에이터 루비콘. 지프 제공
지프가 3월을 맞아 봄철 특별 구매 혜택을 3월 한 달간 제공한다. 11일 지프에 따르면 이번 혜택은 지프 글래디에이터와 지프의 프리미엄 패밀리 스포츠유틸리티차량(SUV) 그랜드 체로키 L(롱)을 대상으로 진행된다.

픽업트럭인 글래디에이터는 모델별로 200만 원의 구매 혜택을 제공하며, 글래디에이터 루비콘 차량은 8310만 원에 구매할 수 있다. 또한 글래디에이터 출고 고객 전원에게 35만 원 상당의 글로벌 아웃도어 브랜드 헬리녹스의 ‘필드 오피스 큐브’를 증정한다. 필드 오피스 큐브는 캠핑 등 야외 활동 시 작업 공간이나 테이블로 활용할 수 있는 상품이다.

그랜드 체로키 L은 최대 약 478만 원의 혜택을 지원받아 9700만 원대로 차량을 구매할 수 있다. 할인을 적용하지 않은 그랜드 체로키 L의 판매 가격은 1억230만 원, 글래디에이터 판매 가격은 8510만 원이다.

3월 구매 혜택에 대한 자세한 내용은 전국 지프 및 스텔란티스 브랜드 하우스 전시장과 공식 홈페이지(www.jeep.co.kr)를 통해 확인할 수 있다.

#지프#글래디에이터#봄철 구매 혜택#픽업트럭#SUV#그랜드 체로키 L
변종국 기자 bjk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스