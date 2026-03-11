스타벅스코리아, 임직원 석·박사 학위 취득 지원… “커리어 주도적 설계”

스타벅스코리아가 한양사이버대학교와 손잡고 임직원의 석·박사 학위 취득 지원에 나선다고 11일 밝혔다. 전 세계 90개국 스타벅스 중 임직원의 대학원 과정을 지원하는 곳은 한국이 유일하다.
이번 프로그램은 스타벅스가 운영 중인 SCAP(Starbucks College Achievement Plan)의 일환이다. 임직원이 주도적으로 장기적인 커리어 목표를 설계할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
석·박사 학위가 없는 스타벅스 임직원이라면 누구나 한양사이버대학교 석·박사 과정에 지원할 수 있으며, 등록금 감면 혜택을 받는다.
2026학년도 1학기에는 스타벅스 천안백석점 이수진 점장이 한양사이버대학교 상담심리학과 석사 과정에 입학했다. 이 점장은 지난 2022년 해당 대학 학사 과정에 편입해 졸업한 뒤 학업을 이어가고 있다.
스타벅스와 한양사이버대학교는 2016년 2학기 학술 교류 협력 협약을 체결한 이래 학사 학위 미소지 임직원을 대상으로 4년제 학위 취득을 지원해 왔다. 초기 73명으로 시작한 이 프로그램은 올해 1학기 신규 입학자를 포함해 누적 참여자 2000여 명을 돌파했다. 현재까지 배출된 졸업생은 총 596명이다.
현재 임직원에게 개방된 전공은 학사 37개, 석사 9개다. 영어학과·호텔외식경영학과·상담심리학과·일본어학과·마케팅학과·사회복지학과 등 다양한 분야에서 자기 개발을 이어가고 있다.
특히 해당 프로그램을 통해 졸업하더라도 스타벅스 재직 의무가 없다는 점이 특징이다. 학사 과정의 경우 입학 첫 학기는 학자금 전액이 지원되며, 2학기부터는 평균 B학점 이상 취득 시 ‘스타벅스 장학금’을 통해 등록금 전액을 지원받을 수 있다.
한양사이버대학교의 모든 수업과 시험은 온라인으로 진행된다. 시간과 장소의 제약이 적어 근무와 학업을 병행하고자 하는 임직원들 사이에서 실질적인 교육 제도로 평가받고 있다.
스타벅스 관계자는 “임직원 각자가 자신의 가능성을 확장할 수 있도록 실질적인 교육 환경을 제공하는 것이 SCAP 프로그램의 취지”라며 “스타벅스는 앞으로도 임직원들이 회사 안에서 커리어와 꿈을 함께 키워갈 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
